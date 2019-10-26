Das Erste: транспортный хаос на орбите — спутникам становится тесно в космосе

В ближнем космосе становится мало места: слишком большое количество спутников приводит к «транспортному хаосу», отмечает немецкий телеканал Das Erste. Вокруг Земли курсируют около 20 тыс. спутников, однако только десятая их часть продолжает работать. Никто не заботится об аппаратах, у которых всего лишь закончилось горючее. Спутниковым операторам выгоднее просто запустить новый спутник, из-за чего возрастает опасность столкновений.

Большое количество спутников привело к «транспортному хаосу в космосе», сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Сейчас космические просторы бороздят не менее 20 тыс. спутников, из-за чего возникают проблемы со свободным местом. Особую опасность при этом представляют сломанные спутники.

Места в космосе вокруг Земли постепенно начинает не хватать, отмечает немецкий телеканал. Вокруг планеты кружат слишком много спутников, обеспечивающих человечество сигналом для телевидения, интернета и навигации. Поэтому на Международном конгрессе астронавтики в Вашингтоне эксперты обсудили, что можно сделать для решения проблемы переполненности космоса.

В сентябре трудности коснулись европейского спутника Aeolus, исследующего Землю из космоса: Европейское космическое агентство ESA было вынуждено запустить его двигатели, чтобы избежать столкновения с другим спутником. Aeolus подошёл на опасно близкое расстояние к спутнику американской компании SpaceX, поясняет журналист Das Erste.

Французский эксперт астронавтики Кристоф Бонне предостерегает: «Сегодня в наших каталогах уже свыше 20 тыс. объектов, из них менее 10% действительно активны. Не все из них способны избежать столкновения».

По замечанию немецкого телеканала, проблема в том, что государства и компании на протяжении долгого времени отправляют спутники в космос, не задумываясь о том, что будет, когда они перестанут работать. В результате сейчас появилась угроза транспортного хаоса, в том числе из-за множества неиспользуемых спутников.

Бернд Зоммер из Германского центра авиации и космонавтики считает, что многие из этих спутников ещё могли бы работать — у них просто кончилось топливо, необходимое для сохранения своих позиций. «Представьте себе: вы же оставите грузовик стоять на обочине, просто потому что топливный банк пуст, и не поедете автостопом к поставщику, чтобы купить новый. Однако именно это мы делаем сейчас в космических полётах», — обрисовал ситуацию Зоммер.

В связи с этой проблемой Германский центр авиации и космонавтики работает над проектами, которые позволили бы снова привести в действие спутники, уже запущенные в космос. Например, над обслуживающими спутниками, которые бы осуществляли дозаправку или снабжали необходимыми деталями спутники на орбите. Однако такие проекты ещё надо довести до ума, и дешёвыми они точно не будут, отмечает Das Erste. Поэтому частные спутниковые операторы не особенно воодушевлены подобными идеями. Для них по-прежнему выгоднее просто запустить в космос новый спутник.

По мнению экспертов, к проблеме следует подключать национальные космические агентства, чтобы ввести ситуацию с неработающими спутниками в сферу ответственности государств. В то же время, специалисты работают над международным правовым урегулированием по данному вопросу. Они обсуждают, каким образом можно обязать государства и компании регистрировать спутники и обслуживать их. Кто-то должен заботиться о спутниках и после их отключения. Кроме того, эксперты начинают поднимать тему центрального управления космическими полётами, по аналогии с системой, регулирующей полёты самолётов.

Время поджимает, потому что такие компании, как SpaceX, уже работают над спутниковыми системами следующего поколения. В ближайшие годы фирма собирается запустить в космос тысячи спутников для покрытия планеты сигналом, обеспечивающим интернет-соединение. Эксперты предостерегают, что скоро спутников станет слишком много, поэтому вести поиск правильных и действенных стратегий для космоса необходимо уже сегодня. И в первую очередь нужно разобраться с теми аппаратами, которые уже кружат вокруг Земли, заключает Das Erste.