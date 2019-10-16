Ars Technica усомнилась в способности России отправить робота-кентавра на Луну

Ещё в середине августа «Роскосмос» запустил на Международную космическую станцию робота-гуманоида, пишет Ars Tecnica. Его официальное название Skybot F-850, а прозвище — FEDOR. На МКС он пробыл около двух недель.

За это время робот провёл несколько испытаний, в том числе по оценке потенциальных возможностей проведения ремонтных работ за переделами станции. Он также продемонстрировал своё умение использовать дрель, полотенце и электрооборудование.

После почти 16 дней в пыльной степи Казахстана приземлился «Союз МС-14», на борту которого находился FEDOR.

Российские учёные и инженеры, по-видимому, почувствовали, что эта миссия была довольно успешной и решили расширить свои космические амбиции для подобных роботов.

Так, согласно одному из российских информационных агентств, Москва планирует отправить на Луну аппарат с антропоморфным туловищем и корпусом лунохода на колёсной базе.

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров при этом заявил, что с помощью подобных роботов-кентавров планируется исследовать Солнечную систему.

Это, как отмечает издание, определённо, новаторский подход к исследованию, и тут имеются некоторые выгодные моменты при изучении миров с гравитацией, поскольку у робота с «руками» будет возможность работать с инструментами и выполнять другие задачи вместо людей. Колёса, разумеется, обеспечили бы его гораздо большей мобильностью при работе на Луне или Марсе.

Однако существует ряд серьёзных вопросов относительно финансирования подобного проекта в России, а также технические вопросы относительно того, сможет ли «Роскосмос» провести межпланетную миссию. В последний раз Москва успешно отправляла космический корабль за пределы низкой околоземной орбиты в 1976 году в ходе миссии «Луна-24». Тогда аппарат вернулся на Землю с 170 г лунного реголита.

С тех пор у русских была значимая космическая программа лишь на низкой околоземной орбите, когда вначале самостоятельно Москва запустила свою космическую станцию, а затем вместе с НАСА и 13 другими странами создавала МКС и совершала туда полёты.

Сложно сказать, действительно ли Россия намеревается финансировать создание целой серии роботов, подобных андроиду FEDOR, для изучения Солнечной системы или же это просто хороший пиар для оказавшегося в непростом положении главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, пишет Ars Tecnica.