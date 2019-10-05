NZZ: в космической отрасли с насмешкой отнеслись к попытке русских составить конкуренцию Илону Маску

«Роскосмос», похоже, «пустился в погоню» за американской SpaceX — компанией Илона Маска, пишет Neue Zürcher Zeitung. Как стало известно, агентство приступило к созданию гораздо более дешёвой «российской альтернативы» транспортному космическому кораблю Dragon, поясняет швейцарское издание.

Российское космическое агентство «Роскосмос», судя по всему, «пустилось в погоню» за американской компанией Илона Маска SpaceX, пишет Neue Zürcher Zeitung.



Как стало известно, «Роскосмос» совместно с компанией «Международные транспортные космические системы» (МТКС) работает над созданием «российской альтернативы» транспортному космическому кораблю Dragon от SpaceX. Первый же запуск многоразового космического корабля российского производства намечен на 2024 год, сообщает издание.



При этом, отмечает автор статьи, МТКС даже обещает, что один полёт нового корабля будет стоить всего порядка €10 млн, что в четыре раза дешевле одного запуска американского Dragon и в два раза — российского «Прогресса».



Несмотря на всё это, продолжает журналист Neue Zürcher Zeitung, в космической отрасли к этой новости, однако, отнеслись «скептически и даже с насмешкой».



И действительно, вопросов к проекту немало, подчёркивает автор.



Так, например, компанию «Международные транспортные космические системы» основали всего несколько месяцев назад, и до сих пор абсолютно неясно, какими финансовыми средствами и техническими возможностями обладает МТКС.



Неясна и область применения нового российского многоразового корабля, добавляет журналист швейцарской газеты. Ведь нынешнюю Международную комическую станцию планируют использовать только до 2024 года, и как дальше будут обстоять дела, неизвестно. Задуман же космический корабль как раз для доставок грузов на МКС, недоумевает автор статьи.



«Весь этот замысел крайне сомнителен», — цитирует Neue Zürcher Zeitung московского эксперта по безопасности Павла Лужина.



По его словам, складывается впечатление, что глава агентства «Роскосмос» Дмитрий Рогозин таким образом лишь хочет улучшить свой имидж в глазах президента Российской Федерации Владимира Путина.