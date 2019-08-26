Euronews: «Союз» с роботом Фёдором должен пристыковаться к МКС со второй попытки

16:19 СМИ: Полузащитник «Интера» близок к переходу в «Локомотив» Полузащитник миланского «Интера» и чемпион Европы в составе сборной Португалии Жоау Мариу близок к переходу в московский «Локомотив».

16:18 Росстат зафиксировал снижение цен производителей на бензин в июле Цены производителей на автомобильный бензин в июле в России снизились в месячном выражении на 0,8% относительно роста на 8,6% в июне.

16:05 Путин внёс три кандидатуры на должность главы Ингушетии Российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона. Об этом заявили в пресс-службе парламента.

16:04 Кузютина стала серебряным призёром ЧМ по дзюдо в категории до 52 кг Российская спортсменка Наталья Кузютина завоевала серебро на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 52 кг.

16:03 Черчесов: говорить про прогресс Головина пока рано Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил функциональную готовность и состояние полузащитника «Монако» Александра Головина.

16:00 Черчесов о вызове Комличенко: покер в последней игре — лишний бонус Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, повлиял ли покер Николая Комличенко на включение форварда в заявку на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

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15:46 Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.

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15:00 Черчесов объяснил, чем Дзюба лучше Чалова Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

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