Euronews: «Союз» с роботом Фёдором должен пристыковаться к МКС со второй попытки

Перестыковка корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Фёдором на борту запланирована на 27 августа. Первая попытка приблизиться к МКС оказалась неудачной из-за сбоя в работе системы автоматической стыковки, сообщает Euronews. После прибытия на МКС робот под управлением космонавта Александра Скворцова должен заняться сбором телеметрических данных для отправки в ЦУП.
«Союз МС-14» готовится ко второй попытке состыковаться с Международной космической станцией. Перестыковка российского корабля с роботом Фёдором на борту запланирована на 27 августа. Для этого необходимо освободить порт на модуле «Звезда», который занят другим кораблём — «Союзом МС-13».
«Тренировка по его перестыковке на модуль «Поиск» выполнена без замечаний», — написал в своём Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Союз» с антропоморфным роботом Фёдором должен был причалить на МКС ещё в субботу 24 августа. Но приблизившись на расстояние 60 метров, корабль начал отдаляться. Причиной неудачи называют сбой в работе системы автоматической стыковки «Курск».
Если вторая попытка увенчается успехом, то Фёдор пробудет на Международной космической станции две недели. Там под управлением космонавта Александра Скворцова он будет заниматься сбором телеметрических данных для их последующей отправки в ЦУП.
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