Euronews: итальянский космонавт рассказал о подготовке к полёту на МКС

Итальянец Лука Пармитано, который тренируется вместе с остальной международной командой на космодроме Байконур, чтобы отправиться в конце июля на МКС, рассказал в эфире Euronews о процессе подготовки к старту. Он также пообещал вести видеоблог и с космической орбиты.
ЛУКА ПАРМИТАНО, астронавт ЕКА: Привет, я астронавт ЕКА Лука Пармитано, ваш корреспондент Euronews в космосе! Мы на космодроме Байконур, а точнее — в комплексе, где я и моя команда находимся в карантине. Я здесь с Дрю Морганом, моим товарищем по команде. Ты был здесь уже дважды в качестве резервного члена команды. Каково это — быть в составе основного экипажа на этот раз?
ЭНДРЮ МОРГАН, астронавт NASA:Ну, я думаю, что сейчас всё немного по-другому: мы точно знаем, что в итоге полетим в космос. Вместо того чтобы вернуться в Хьюстон или в Европейское космическое агентство для дополнительной подготовки, мы знаем, что полетим в космос. Нас здесь ждёт ракета, которую для нас готовят. И меньше, чем через две недели, мы отправимся в космос и будем жить на станции вместе более шести месяцев. Так что ощущения сильно отличаются от того, чтобы просто приехать сюда и сидеть на скамье запасных.
ЛУКА ПАРМИТАНО: И даже операции, которые мы проделываем в последние пару дней, воспринимаются по-другому. Когда мы вошли в космический корабль, чтобы его протестировать, это был наш космический корабль, созданный для нас. Для меня это был очень эмоциональный момент.
ЭНДРЮ МОРГАН:На этот раз всё очень интересно. «Союз» — удивительная машина. В его основе технологии, которые «Роскосмос» запускает уже более 50 лет. Он чрезвычайно надёжен, очень надёжен. Просто шедевр инженерной мысли.
ЛУКА ПАРМИТАНО: Я согласен с тобой. Хотя он, конечно, не похож на космические корабли из научно-фантастических фильмов. Он красив по-спартански: это красота технологичности и безопасности. Я всегда так думал. И я рад, что ты со мной согласен. Мы постараемся скоро к вам вернуться. И определённо вернёмся к вам из космоса! С вами на Байконуре были Дрю Морган и я, Лука Пармитано — ваш космический корреспондент Euronews.
В сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА).
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