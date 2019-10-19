В космос — только девушкам: астронавтки NASA вошли в историю

Астронавтки NASA Кристина Кук и Джессика Меир вошли в историю, совершив первый выход сразу двух женщин в открытый космос, передаёт The Independent. Кук и Меир заменили один из блоков системы энергопитания МКС, проведя в открытом космосе более пяти часов.
Астронавтки NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершили первый в истории открытый выход в космос исключительно женским составом, сообщает The Independent. Как отметили в космическом агентстве, им предстояло заменить один из внешних блоков питания Международной космической станции, на что требуется около пяти с половиной часов.
Для бортинженера Кук нынешняя операция стала четвёртой, а для её коллеги Меир, ставшей 15-й женщиной, вышедшей в открытый космос, первой. При этом с 1965 года это стало 228-й миссией за пределами космической станции.
Ранее в одном из интервью Кук указала на важность события «из-за исторического характера того, что мы делаем».
«Множество людей смогут найти мотивацию во вдохновляющих историях людей, так похожих на них самих, и мне кажется, это важная история», — отметила астронавтка.
Инженер-электрик Кук, прибывшая на МКС в марте, провела на станции уже более 200 дней и идёт на рекорд по продолжительности пребывания женщины в космосе. Как ожидается, она проведёт там 328 дней.
The Independent напоминает, что первый в истории выход двух женщин в открытый космос первоначально должен был состояться ещё в марте, однако тогда оказалось, что на МКС не хватает пригодных для выхода в космос скафандров среднего размера. Американке Энн Маклейн пришлось отказаться от миссии, и в итоге Кук осуществила выход в космос с астронавтом Ником Хейгом.
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