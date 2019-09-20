Daily Express: сотрудник NASA рассказал, почему Армстронг стал первым лунопроходцем

Нил Армстронг избегал говорить о своём знаменитом полёте на Луну и почти не общался с прессой, свидетельствует сотрудник NASA Майк Массимино. Однако причиной того, что агентство выбрало его в качестве первого человека на Луне, стала всё же не молчаливость, а набор деловых качеств Армстронга, уверен Массимо.

В июле 1969 года NASA выполнило казавшуюся невозможной миссию «Аполлон-11», в результате которой космонавты Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на поверхность Луны, войдя в историю и положив конец космической гонке с СССР, пишет Daily Express.

После возвращения на Землю Армстронг отметился тем, что избегал публичности и редко давал интервью. Многие предполагали, что именно поэтому он, а не Базз Олдрин был выбран в качестве первого человека на Луне. Однако, по мнению сотрудника NASA Майка Массимино, причина выбора заключалась в другом.

Как пишет издание, в интервью на шоу Star Talk Массимино рассказал, что изначально думал, что NASA выбрало Армстронга из-за скромности: «Когда я впервые встретил его, он встал перед нами, и это было словно встретить своего героя. Однако он выглядел очень застенчивым, казалось, что ему трудно говорить. Он ничего не говорил о своём полёте на Луну, он говорил об испытательных полётах и о том, как это важно, о том, что необходимо прилагать к этому серьёзные усилия».

Однако затем Массимино изменил своё мнение.

«Неважно, был ли он общительным или застенчивым, неважно, каковы были черты его характера, — он был верной кандидатурой, потому что он понимал, что происходит, был готов полностью сконцентрироваться на своей задаче и не отвлекаться», — сказал Массимино.

Daily Express напоминает, что в 2009 году Массимино и сам прославился, став первым человеком, написавшим твит из космоса. По его словам, во время этого события он взял пример с Армстронга: «Я сказал себе: я не буду думать об этом твите, мы летим в космос, полёт должен пройти безопасно и успешно. Это оказалось ошибкой. Вот всё прошло, мы живы, компьютеры работают, и мне надо что-то придумать. В итоге я написал: старт прошёл отлично, приключение всей жизни началось, я чувствую себя прекрасно и наслаждаюсь видом».