Американский профессор: лунные экспедиции США не стоили потраченных средств

Деньги, выделенные США на лунную программу, было бы разумнее потратить на иные задачи, пишет американский профессор Амитай Этциони в своей статье для The National Interest. Этциони отмечает, что экспедиции на Луну не принесли никакой научной или экономической ценности, а также не увеличили престиж США за рубежом.

США вновь намереваются отправить своих космонавтов на Луну, а затем и на Марс, говорится в статье The National Interest. Населению обещают, что лунная миссия станет воодушевляющим примером и позволит совершить важные научные открытия: кроме того, Луна может стать для человечества вторым домом, в случае, если жизнь на Земле станет невозможной.

Впрочем, по мнению автора статьи, профессора из университета Джорджа Вашингтона Амитая Этциони, выделяемые на лунную программу средства было бы разумнее потратить для земных нужд. Обращаясь к опыту предыдущих американских экспедиций на Луну, Этциони отмечает, что они не послужили основой для важных научных открытий. Он приводит слова Нобелевского лауреата Стивена Вайнберга: «крайне дорогостоящая программа полётов к Луне не принесла никакой научной ценности».

На Луне не было найдено ни золота, ни серебра, ни каких-либо других полезных ресурсов, которые пригодились бы на Земле.

Кроме того, Этциони пишет, что лунные миссии не увеличили престиж США за рубежом: они лишь на короткое время воодушевили отдельную часть американского населения. Согласно статистике, большая часть граждан не уделяла исследованиями Луны пристального внимания.

Между тем, NASA планирует к 2030 году отправить космонавтов на Марс. Этциони сомневается в целесообразности этой миссии, отмечая, что путешествие к Марсу куда сложнее и опаснее, чем экспедиция на Луну. В частности, учёные пока не нашли способа защитить космонавтов от долгого и интенсивного воздействия радиации, ожидающего их во время полёта. Некоторые предлагают NASA использовать добровольцев, которые полностью осознавали бы, что соглашаются на самоубийственную задачу.

Этцинои считает, что для космических исследований намного разумнее и безопаснее использовать роботов. Учёный пишет, что из предыдущих полётов к Луне необходимо извлечь главный урок — инвестировать средства необходимо в задачи на Земле.