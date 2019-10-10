DT: нобелевский лауреат верит в возможность обнаружения внеземной жизни в ближайшие 30 лет

Человечество может обнаружить внеземную жизнь в течение ближайших 30 лет, пишет The Daily Telegraph. Такого мнения придерживается Дидье Кело — один из трёх астрономов, только что получивших Нобелевскую премию по физике. Он убеждён, что планет и звёзд слишком много, а химия — универсальна, и она должна была привести к возникновению жизни не только на Земле.

«Охотник за планетами» из Кембриджского университета Дидье Кело, получивший Нобелевскую премию во вторник, сказал, что человечество сможет обнаружить инопланетную жизнь в ближайшие 30 лет, пишет The Daily Telegraph.

Дидье Кело, который ещё аспирантом открыл первую планету за пределами нашей Солнечной системы, заявил, что он «убеждён» в существовании внеземной жизни.

В этом году 52-летний швейцарский астроном стал одним из трёх лауреатов премии по физике в размере £740 тыс., открывшим более 4 тыс. новых экзопланет — то есть планет за пределами Солнечной системы — в результате своего первоначального открытия.

На данный момент в его честь названо более 100 небесных объектов, сообщается в статье.

«Не могу поверить, что мы единственные живые существа во Вселенной», — отметил Кело, выступая во вторник в Лондоне. Он аргументировал свою точку зрения тем, что существует слишком много планет и слишком много звёзд, тогда как химия универсальна. «Химия, которая привела к возникновению жизни, должна происходить и где-то ещё», — убеждён астроном.

Профессор Кело, работающий в Кембриджском университете с 2013 года, уверен, что инопланетная жизнь будет обнаружена с Земли в течение 100 лет. При этом он добавил, что считает вполне «реалистичной» вероятность создания новой машины, способной лучше понять любую биохимическую активность, происходящую на экзопланетах, в ближайшие 30 лет.

Он рассказал, что его день начался плохо — с прокола велосипедной шины, за которым последовало напряжённое собрание по сбору средств, во время которого он проигнорировал звонок из Нобелевского комитета, который должен был сообщить ему о победе, меняющей всю его жизнь. В итоге отца двоих детей проинформировали сотрудники университета, и тогда он потерял сознание на две минуты.

Открытие в 1995 году 51 Пегаса b — газообразного шара, сопоставимого с Юпитером, — вызвало революцию в астрономии и открыло новую область, на данный момент дающую самую большую надежду на обнаружение внеземной жизни, пишет британская газета.

«Мы открыли новое окно в астрофизике — мы показали, что есть и другие планеты, подобные тем, что находятся на орбите нашей Солнечной системы, — заявил Кело. — Это расширяло наши горизонты, а как только вы начинаете этим заниматься, вы начинаете задавать много вопросов.... Почему мы такие, как есть?»

В этом году профессор Кело разделил награду в области физики с канадским учёным из Принстонского университета Джеймсом Пиблсом, открывшим факторы, которые указывают на первобытное состояние Вселенной на основании микроволнового излучения, заполнившего космос через 400 тыс. лет после Большого взрыва.

Третьим получателем премии стал Мишель Майор, который был научным руководителем тогда ещё аспиранта Кело, когда тот обнаружил первую экзопланету.

По словам профессора Кело, Кембридж привлёк его своим «освежающим» разнообразием талантов, и он посчитал Великобританию «чудесным местом» для занятий наукой. Он добавил, что, хотя сам не является верующим, с его точки зрения, «наука унаследовала многое от религий».

«В каком-то смысле наука — это часть процесса проявления любопытства в отношении мира», — заметил Кело.

Как сообщается в статье, поиск жизни на экзопланетах официально входит в программу исследований как NASA, так и Европейского космического агентства. В прошлом месяце открытие воды на планете под названием K2-18b класса суперземля заставило учёных заявить, что это первая идентифицированная вода, в которой реально возможна жизнь.

Профессора Кело и Майор обнаружили 51 Пегас b с помощью доплеровской спектроскопии, которая измеряет крошечные колебания звезды, в то время как и она, и планета движутся вокруг центра тяжести, поясняет The Daily Telegraph.