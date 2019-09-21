NPR: инопланетные тайны остались не раскрыты — штурм Зоны 51 так и не случился

Миллионы пользователей Facebook откликнулись на событие «Штурм Зоны 51: Они не смогут остановить всех нас». Однако у ворот секретной базы ВВС США в Неваде, где, по слухам, хранятся внеземные артефакты, собрались только 40 человек, пишет NPR. Местные стражи правопорядка арестовали одного участника акции, но не за попытку освободить пришельцев, а за публичное мочеиспускание, отмечает издание.

Давно ходят слухи, что на засекреченной базе ВВС США Зона 51 хранятся инопланетные артефакты. Но её тайны так и остались нераскрытыми, сообщает NPR.

Миллионы пользователей Facebook откликнулись на событие «Штурм Зоны 51: Они не смогут остановить всех нас». Однако, по данным властей штата Невада, только порядка 40 человек собрались у ворот базы. После чего они были встречены и разогнаны силами правопорядка.

По информации офиса шерифа в округе Линкольн, один из участников акции был арестован. Не потому, что он пытался освободить пришельца, а из-за того, что справлял малую нужду в общественном месте, уточняет издание.

За два дня до запланированного рейда полицейские задержали двух голландских туристов, которые проникли на охраняемую территорию Министерства энергетики, расположенную рядом с Зоной 51. Сначала мужчин приговорили к году тюрьмы, но затем наказание заменили трёхдневным заключением под стражей и штрафом.

Ранее в интервью NPR автор идеи Мэтти Робертс призывал потенциальных участников акции отказаться от визита в Зону 51: «Я всерьёз пытаюсь отговорить людей от посещения этой военной базы, потому что, во-первых, это опасно, во-вторых, представляет угрозу национальной безопасности. Поэтому я пытаюсь предложить более безопасный вариант – отправиться на одну из тех организованных мини-вечеринок».

Робертс имел в виду два «музыкальных фестиваля» AlienStock и Storm Area 51 Basecamp, организаторы которых решили заработать на популярности первоначальной идеи. Мероприятия должны были пройти в Лас-Вегасе и местечке Хайко, поясняет издание.