NPR: инопланетные тайны остались не раскрыты — штурм Зоны 51 так и не случился
Давно ходят слухи, что на засекреченной базе ВВС США Зона 51 хранятся инопланетные артефакты. Но её тайны так и остались нераскрытыми, сообщает NPR.
Давно ходят слухи, что на засекреченной базе ВВС США Зона 51 хранятся инопланетные артефакты. Но её тайны так и остались нераскрытыми, сообщает NPR.
Учёные из Новой Зеландии обнаружили новый вид насекомого и назвали его в честь хоббита Фродо Бэггинса — героя романа Джона Толкина «Властелин колец», пишет The Guardian. По данным газеты, такое решение связано с маленьким размером насекомого.
Сборная Новой Зеландии впервые на Кубке мира по регби 2019 года, который проходит в Японии, исполнила свой национальный танец хаку.
Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми бы он хотел пробежать эстафету 4 × 100 метров.
В Мюнхене на юге Германии в 186-й раз открылся крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест». Как сообщает издание Bild, ежегодно его посещают около 6 млн человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении продолжать развивать партнёрские отношения с США, в том числе по внешнеполитическим вопросам.
Российские биатлонисты Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт выступят на первых этапах нового сезона Кубка мира без отбора.
Глава Международный федерации лёгкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу заявил, что хочет восстановления прав Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
В случае нападения на Иран местом боевых действий станет территория агрессора, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Защитник «Уфы» Алексей Никитин оценил игру полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле после победного матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Полиция Парижа задержала 65 сторонников движения «жёлтых жилетов» на несогласованной акции протеста. Об этом сообщили в Twitter ведомства.
В Генштабе Вооружённых сил Ирана заявили о намерении провести совместные учения с Россией и Китаем в Оманском заливе и Индийском океане.
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер получит должность в структуре Международной федерации футбола (ФИФА).
Премьер-министр Молдавии Майя Санду сообщила, что евроинтеграция и сотрудничество с США являются стратегическими приоритетами правительства страны.
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в японской Осаке.
Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Польши Магды Линетт в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман, который в середине 1990-х годов состоял в отношениях с певицей Мадонной, рассказал, что поп-звезда обещала ему заплатить $20 млн, если он поможет ей зачать ребёнка.
Росгвардия начала проверку после сообщений о том, что два сотрудника ведомства покончили с собой в Ивановской и Вологодской областях. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Испанские СМИ опубликовали фото домашней формы каталонского футбольного клуба «Барселона» на сезон-2020/21.
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.
Спасатели обнаружили в Азовском море пропавший в пятницу, 20 сентября, катер с тремя членами экипажа. Его нашли дрейфующим около рыболовецкого судна, сообщили в МЧС.
Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком в споре за звание лучшего футболиста мира по итогам 2019 года.
Украинский депутат Богдан Яременко заявил, что делегация от Киева не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, власти планируют провести консультации с другими государствами — членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.
Главный тренер английского «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола назвал своего помощника Микеля Артету преемником на посту наставника команды.
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не исключает проведения поединка между действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Жоржем Сен-Пьером в том случае, если в очередной раз сорвётся бой чемпиона с американцем Тони Фергюсоном.
В Рязанской области упал беспилотник вертолётного типа К2, который принадлежит центру научно-технических услуг «Динамика». Дрон потерпел крушение около села Романцево, сообщили в МЧС России.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт опроверг информацию, согласно которой бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор 14 декабря в Дублине проведёт поединок с боксёром Люком Килером.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак оценил в беседе с RT расчёт компанией «Нафтогаз» тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включён в заявку команды на матч шестого тура французской футбольной Лиги 1 с «Реймсом».
Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
Иран будет сбивать любые беспилотники, которые нарушат воздушное пространство страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на международном турнире по фигурному катанию в американском Солт-Лейк-Сити.
Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков потерпели поражение в финале квалификационного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры 2020 года.
Журналист из Германии Доминик Калус в статье для Ostexperte описал свой опыт пребывания в России и отличительные черты россиян. Он также рассказал, какие плюсы и минусы ожидают иностранца в Москве.
В Москве и области в ночь на 22 сентября объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Журналист Пирс Морган уличил во лжи бывшую работницу ресторана McDonald’s в Лиссабоне Паулу Леку, которая якобы была одной из женщин, кормивших нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду бесплатными бургерами.
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал RT расчёт компанией «Нафтогаз» тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет.
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение команды от «Уфы» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заместитель директора ДИП МИД России Максим Буякевич оценил ситуацию с RT и Sputnik во Франции. По его мнению, никто не имеет права определять принадлежность СМИ к пропаганде, если оно работает на территории государства и в его правовом поле.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал проведение боксёрского поединка между россиянином Сергеем Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом в один день с турниром UFC 244.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала разгромную победу над японкой Мисаки Дои в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Осаке.
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение от «Уфы» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави оценил введение очередных санкций США в отношении республики. По его мнению, в ограничительных мерах нет ничего нового, это «старые санкции в новом виде».
В пресс-службе МЧС сообщили о локализации пожара на площади 2 тыс. кв. м в цехе по обработке древесины в Сысертском городском округе Свердловской области.
В результате обрушившегося на Техас тропического шторма «Имельда» погибли, по последним данным, четыре человека. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.