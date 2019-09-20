Fox News: затишье перед бурей — Зона 51 в ожидании штурма

В Неваду на запланированный штурм Зоны 51, особо охраняемой военной базы США, прибывают сторонники гипотезы о внеземных цивилизациях, передаёт Fox News. Хотя организатор мероприятия на Facebook отменил налёт, неподалёку пройдёт три концерта, и полиция готовится к возможным нападениям и массовым жертвам, выпустив предупреждение об опасностях секретного объекта.

Итак, мероприятие на Facebook, которое стало вирусным: организатор Storm Area 51 официально его отменил, однако верящие в пришельцев люди продолжают прибывать в отдалённый уголок Невады. Корреспондент Fox News Уильям Ля Жёнесс с последними новостями из Лос-Анджелеса.

УИЛЬЯМ ЛЯ ЖЁНЕСС: Люди уже прибывают со всех уголков планеты, вероятно, чтобы хорошенько рассмотреть особо секретный военный объект Соединённых Штатов, к тому же пустыня тоже не лишена привлекательности. Однако им придётся допустить, что сотрудники федеральных ведомств уже переместили инопланетян в какое-нибудь другое охраняемое место подальше: очевидно, что они не дадут нам увидеть тела и воздушные корабли. Тем не менее, если даже сюда придёт 1 процент из 2 миллионов — это уже будет 20 тысяч. Это видео от шерифа округа предупреждает, что здешняя обстановка небезопасна для людей.

ВИДЕО: Здесь нет воды, никаких удобств, никаких ресурсов, а вторжение на эту территорию является преступлением. Эта область является домом для скорпионов, гремучих змей, барсуков, тарантул и в целом не подходит для жизни человека.

Полиция задержала двух молодых туристов из Нидерландов за нарушение границы, однако сократила их арест с одного года до трёх дней при условии, что они покинут страну.

ШЕРИФ: Мы серьёзно относимся к этому преступлению, и люди должны понять, что мы не будем терпеть подобную чепуху.

ГОЛЛАНДСКИЙ ТУРИСТ: Мы должны провести здесь три дня, и в четверг, 19 сентября, мы сможем вернуться в Нидерланды, на нашу родину.

ДРУГОЙ ГОЛЛАНДСКИЙ ТУРИСТ: Мы не хотели причинить никаких неприятностей. Это всё немного вышло из-под контроля, но мы извлекли урок из своих ошибок и будем рады вскоре вернуться.

Хотя сам штурм отменён, остаются запланированными три мероприятия: Bud Light Concert в Лас-Вегасе, а Alien Stock с 25 торговцами и сценой ожидает несколько тысяч посетителей на машинах и автофургонах.

ОРГАНИЗАТОР: Это просто потрясающе. И мы не знаем, чего ожидать в ближайшие пару дней, но прямо сейчас это затишье перед бурей, и нам это нравится. Неподалёку в Исследовательском центре инопланетян пройдёт ещё один концерт.

Обеспокоенная жарой и отсутствием заправок на единственном шоссе, полиция возвела командный пункт.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Мы готовы к массовым жертвам, если такое случится. Мы готовы просто к массовому вторжению в Невадский центр национальной безопасности и мы даже готовы к одиночным нападающим.

Итак, передвижение, пропитание, сон — это может стать испытанием, так что эта вечеринка может либо пройти на ура, либо провалиться. В Лос-Анджелесе Уильям Ля Жёнесс, Fox News.

ВЕДУЩИЙ: Ну дела!

ВЕДУЩАЯ: Ладно, у меня есть пара важных вопросов. Откуда мы узнали, что эти два пойманных парня — не пришельцы? Ты видел их?

ВЕДУЩИЙ: Я думаю, они вполне могли быть (инопланетянами. — Ино ТВ). Да.

ВЕДУЩАЯ: Они могли прилететь сюда на НЛО.

ВЕДУЩИЙ: Два голландца… Это были голландцы, да?

ВЕДУЩАЯ: Так они сказали.

ВЕДУЩИЙ: Знаешь, весь этот доклад показался мне чем-то вроде шутки.

ВЕДУЩАЯ: Неужели? Но...

ВЕДУЩИЙ: Но если бы все эти люди пришли, как сказал Уильям, серьёзно, если бы все они пришли в ту зону, у них нет воды, у них ничего нет, я имею в виду… Это катастрофа.

ВЕДУЩАЯ: Нет сотового сигнала, это было бы ужасно. Они сказали, что готовы к «массовым жертвам». Это показалось немного жёстко, я не знаю.

ВЕДУЩИЙ: Вот-вот! Давай вернёмся к истории с «Макдональдсом», которая была до этого, она более оптимистичная.

ВЕДУЩАЯ: Да, вам следует перекусить в «Макдональдсе», если вы собираетесь поехать в Зону 51, потому что, похоже, там нет никакой еды.