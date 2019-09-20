Fox News: затишье перед бурей — Зона 51 в ожидании штурма

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Американский корреспондент: Путин превращает оружейный экспорт в яблоко раздора для Запада CNN
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«Трактор» уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» проиграл казахстанскому «Барысу».
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Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин
Заслуженный артист России Анатолий Бородин скончался в Краснодаре в возрасте 81 года.
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Екатеринбург примет участие в «Кроссе нации» 21 сентября
Екатеринбург примет участие в «Кроссе нации» в субботу, 21 сентября, сообщает kp.ru.
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Эксперт оценил эффективность «Школы губернаторов»
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе со «Взглядом» оценил эффективность «Школы губернаторов».
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Более миллиона поездок в неделю совершают в Москве полуэкспрессные автобусы
Более миллиона поездок в неделю совершают в столице автобусы, следующие по полуэкспрессным маршрутам. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя гендиректора Мосгортранса Бориса Ткачука.
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Автогол Рассказова помог «Уфе» победить «Спартак» в десятом туре РПЛ
В первом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле обыграла московский «Спартак».
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Более 150 детёнышей родились в Московском зоопарке весной и летом
Более 150 детёнышей появились на свет в Московском зоопарке за весенне-летний период.
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Минюст опроверг данные об отмене некоторых профессиональных праздников
Информация о якобы отмене некоторых профессиональных праздников в России не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минюста.
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Канделаки раскритиковала решение РФС отказать Кокорину в регистрации
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала «советским» подход Российского футбольного союза к вопросу о допуске форварда «Зенита» Александра Кокорина к матчам Российской премьер-лиги после окончания регистрационного периода.
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Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
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Медведев в шутку предложил губернатору Калининграда сменить работу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку предложил губернатору Калининградской области Антону Алиханову сменить род деятельности, отмечая его работу в качестве модератора форума «Среда для жизни: города».
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Василий Герелло прокомментировал сообщения о смерти Ирины Богачёвой
Солист Мариинского театра Василий Герелло в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал сообщения о смерти оперной певицы Ирины Богачёвой.
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Кировские автошколы проверяют из-за участившихся ДТП по вине водителей со стажем до двух лет
Сотрудники Госавтоинспекции заявили об участившихся ДТП по вине водителей со стажем до двух лет в Кировской области, передаёт progorod43.ru.
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Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
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РФС разрешил «Динамо» дозаявить игрока вне регистрационного периода
Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков разрешил московскому «Динамо» дозаявить вратаря Александра Шеплякова вне периода регистрации.
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Умер народный артист России Игорь Шибанов
Народный артист России, актёр петербургского ТЮЗа Игорь Шибанов, исполнивший роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», умер на 76-м году жизни.
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Молдавия и «Газпром» предварительно договорились продлить договор
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинёв и «Газпром» достигли предварительной договорённости о продлении контракта на поставку газа в республику.
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Гендиректор профсоюза футболистов: мы попросим РФС дать Кокорину играть
Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов считает, что форварда «Зенита» Александра Кокорина можно зарегистрировать для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) до открытия зимнего трансферного окна.
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С начала кампании «Сохраним лес» в России высадили более 3,5 млн саженцев
С начала кампании «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология» в России высадили более 3,5 млн саженцев и сеянцев, сообщает «Взгляд».
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ВС Абхазии отказался признать итоги выборов недействительными
Верховный суд (ВС) Абхазии признал законным решение ЦИК о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре выборов главы республики, в то время как иск его оппонента Алхаса Квицинии об отмене итогов выборов не удовлетворён.
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Замковой стал финалистом ЧМ по боксу
Российский боксёр Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
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Устинов вышел из СИЗО
Актёр Павел Устинов, осуждённый за нападение на бойца ОМОНа в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве, вышел из следственного изолятора №4 после решения Мосгорсуда об изменении ему меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.
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Минфин США ввёл санкции против ЦБ Ирана и Фонда нацразвития
Министерство финансов США объявило о введении ограничительных мер в отношении Центробанка Ирана и Фонда национального развития. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
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Медведев подписал стратегию развития туризма в России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития туризма в стране до 2035 года, сообщает ТАСС.
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Эксперт оценил данные о росте заболеваемости раком в России на 23,7% за 10 лет
Председатель Движения против рака и эксперт ОНФ Николай Дронов в беседе с НСН оценил данные о росте заболеваемости раком в России на 23,7% за 10 лет.
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В Совфеде оценили возможную отмену нескольких профессиональных праздников
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «Вечерней Москвой» оценил возможную отмену в России нескольких профессиональных праздников.
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Уткин назвал законным решение РФС в отношении Кокорина
Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что отказ комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) регистрировать вне регистрационного периода нападающего «Зенита» Александра Кокорина является законным.
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Рада наделила Зеленского правом утверждать план обороны Украины
Верховная рада наделила президента Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны. Законопроект был внесён в парламент действующим украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Суд оставил экс-президента Армении Кочаряна под стражей
Суд в Армении повторно отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна.
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Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре
Британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон был самым быстрым во время второго тренировочного заезда на Гран-при Сингапура.
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Семак удалил пост в Instagram об отказе РФС зарегистрировать Кокорина
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак удалил свой пост, в котором раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за отказ зарегистрировать нападающего Александра Кокорина для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Производитель назвал характеристики нового МиГ-35
В корпорации «МиГ» сообщили о подробных характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35. Об этом сообщает «Российская газета».
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Малиньяджи вызвал Макгрегора на бой
Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи вызвал экс-обладателя двух поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора на кулачный или боксёрский поединок.
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Трамп объявил о санкциях в отношении ЦБ Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции в отношении Центробанка Ирана.
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Медведев назвал глупостью «план» США по преодолению ПВО Калининграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление американского военачальника о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай российской «агрессии».
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Угуев одержал победу на ЧМ по вольной борьбе в весе до 57 кг
Россиянин Заур Угуев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 57 кг на соревнованиях в Нур-Султане.
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Медведев оценил решение РФС отказать «Зениту» в регистрации Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не делает трагедии из решения комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) отказать в регистрации футболисту Александру Кокорину.
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Колосков: в интересах футбола Кокорина надо было заявлять
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение комитета по статусу игроков, который отказал в регистрации нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
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Названа предварительная причина пожара в ТРЦ в Грозном
Нарушение работы электросети является предварительной причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» в Грозном, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
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МИД: доклад США по контролю над вооружениями прикрывает нарушения
Министерство иностранных дел России сообщило, что доклад Госдепартамента США о приверженности обязательствам в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) прикрывает нарушения американцев в этой сфере.
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Жители посёлка в Крыму пожаловались на нефтебазу рядом с домами
В Крыму жители посёлка Ленино заявили, что их состояние здоровья ухудшилось из-за расположенной возле жилых домов нефтебазы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение крымского правительства.
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Юрист считает, что «Зениту» бессмысленно подавать апелляцию в CAS по делу Кокорина
Юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение по статусу игроков комитета Российского футбольного союза, который отказал в регистрации нападающему форварду «Зенита» Александру Кокорину вне регистрационного периода.
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Подача тепла в соцучреждения Москвы начнётся досрочно
Отопление в социальных учреждениях Москвы из-за холодной погоды включат досрочно, сообщил заместитель мэра Пётр Бирюков.
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Экс-промоутер ночного клуба: про Ерёменко и кокаин знало пол-Москвы
Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал о том, как в его заведении проводил время полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко, который в то время выступал за московский ЦСКА.
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Рашидов выиграл золото в весе до 65 кг на ЧМ по вольной борьбе
Российский спортсмен Гаджимурад Рашидов выиграл золото на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане.
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РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
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Медведев призвал чиновников мечтать при решениях о развитии городов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал губернаторам и мэрам больше мечтать, чтобы улучшать города. Об этом, как пишет ТАСС, он заявил на форуме «Среда для жизни: города».
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Козак сообщил об очищении Молдавии от коррумпированного режима
Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявил, что Молдавия очистилась от коррумпированного режима, что создаёт возможности для экономического развития страны.
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Кириченко не видит смысла в отставке Гончаренко из ЦСКА
Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал разгромное поражение команды от болгарского «Лудогорца» в матче первого тура футбольной Лиги Европы.