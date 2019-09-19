Fox News: ВМС США подтвердили подлинность видеозаписей с НЛО

Американский флот подтвердил, что на видеозаписях, опубликованных The New York Times, действительно запечатлены «неопознанные воздушные явления», необъяснимые с точки зрения современной науки, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, это сенсационное признание военных почему-то не вызвало большого интереса у журналистов.

Военно-морские силы США только что сделали поразительное признание. Вчера их официальные представители подтвердили, что три отдельных видеозаписи с НЛО, опубликованные в 2017 году The New York Times и показанные в нашей программе, подлинные. Там действительно запечатлены воздушные явления, необъяснимые для военного флота, да и для физики, какой мы её знаем, тоже.



Кроме того, ВМС недавно отправили конгрессмену Марку Уолкеру письмо, в котором говорится, что они очень серьёзно относятся к случаям наблюдения НЛО и пытаются эти случаи расследовать.



С нами сегодня Ник Поуп — британский журналист, некогда изучавший НЛО для Министерства обороны Соединённого Королевства. Он объяснит нам, почему это важно. Итак, Ник, похоже, что Пентагон стал по-другому описывать эти явления?



НИК ПОУП, бывший сотрудник Министерства обороны Великобритании: Так и есть. До сих пор ВМС были скупы на заявления. Они даже иногда оставляли себе пути отхода, как бы намекая, что мы можем иметь дело с коммерческими беспилотниками, а то и с воздушными шарами. Но теперь они взяли и заявили: «Во-первых, это всё по-настоящему. Во-вторых, это неопознанные воздушные явления». Такое выражение они использовали. Раньше они говорили: «неизвестный продвинутый летательный аппарат». Теперь: «неопознанные воздушные явления». Это термин, заимствованный у британских властей. Мы в Министерстве обороны использовали его, имея в виду НЛО.



Итак, американские власти признают, что понятия не имеют, что это такое. Уж вряд ли какой-нибудь российский суперсамолёт! И никто не обращает внимания! Казалось бы, это переломный момент: у нас есть все эти видеозаписи объектов, бросающих вызов известным законам физики, — прямо под боком у американских военных объектов. Военные это признают. Почему это не стало главной новостью во всех СМИ?



НИК ПОУП: Должно было бы стать. Разумеется! Авианосцы, с которыми взаимодействовали многие из этих НЛО, конечно же, стоят миллиарды долларов. Откровенно говоря, если официальная позиция самого могущественного флота в мире практически сводится к тому, что «мы не знаем, что это», меня это не устраивает! И, по-моему, очевидно, что таких людей, как Марк Уолкер, это тоже не устраивает. Я бы призвал его выслушать секретный брифинг, который проводили с другими сенаторами — так они говорят. И может быть, некоторые из этих сенаторов могли бы, не разглашая секретную информацию, выступить вперёд и хотя бы дать нам представление о том, с чем мы имеем дело.



Выходит, это был не метеозонд! Они 50 лет твердили нам: «О, это был метеозонд!» Это не метеозонд, так?



НИК ПОУП: Конечно, нет. Кто-то в Пентагоне должен… Они говорят: «Мы не хотим строить догадки на этот счёт». Хорошо. Но должна же быть в Пентагоне наиболее достоверная оценка…



Да.



НИК ПОУП: И должно быть представление о том, что они исключают. Нам должны рассказать.



Очевидно, что есть причина, по которой они не говорят нам этого. У нас есть ещё 15 секунд. Какова, по вашим предположениям, эта причина?



НИК ПОУП: Какая-то тайна, слишком ужасная, чтобы её можно было раскрыть. Но я думаю, лучше было бы, если бы нам рассказали. Или хотя бы намекнули.



Да. А может быть, и нет. Не знаю! 50 лет они лгали об этом — может быть, на то есть причина? Не знаю, Ник. Я начинаю беспокоиться на этот счёт. Но я благодарен вам за то, что вы так часто находите время, чтобы ввести нас в курс дела. Рад был видеть вас сегодня. Спасибо.



Дата выхода в эфир 17 сентября 2019 года.