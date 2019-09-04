Daily Express: британский уфолог обнаружил российское НЛО в украинском небе

Полёт странного светящегося белого объекта без крыльев, иллюминаторов и инверсионного следа был заснят якобы в небе над Украиной, пишет Daily Express. Это дрожащее видео, скорее всего, сделано на телефон, кроме того, там нет звуковой дорожки.

Как указывает издание, «самопровозглашённый эксперт» по НЛО Скотт Уоринг изучил любительскую запись.

«В течение нескольких секунд это местами походит на диск, а есть несколько секунд, когда НЛО выглядит как треугольник, — отмечает он. — Это может быть один из тех совершенно секретных российских летающих объектов. Может быть, сейчас у России уже летают совершенно секретные «чёрные треугольники»?

По словам уфолога, что бы ни было у Америки, русские и Китай получают это всего через несколько месяцев, поскольку они всё взламывают.

«Военные по всему миру строят такие вот новые невероятные секретные самолёты с использованием технологии пришельцев. Агентство НАСА работало с русскими во время тайных миссий «Аполлон-18», 19 и 20, в ходе которых было обнаружено множество инопланетных технологий с кораблей, потерпевших крушение на Луне. Мне кажется, что это инопланетное НЛО, поскольку я не могу ничего на нём идентифицировать», — заявил Уоринг.

Любопытное видео было загружено на YouTube и вскоре привлекло внимание комментаторов.

«Если это не секретный правительственный самолёт, то это определённо НЛО», — написал пользователь Mike Littlejohn.

Другой пользователь под ником mrBlack340 выразил сомнения по поводу происхождения этой видеозаписи: «У нас на Украине пальмы не растут. Я как украинец могу сказать вам это с уверенностью. Так что либо это фейк, либо это снято в другом месте».

А ещё одного пользователя Maq Mustafa не впечатлили объяснения Уоринга о внеземном происхождении объекта. Он написал: «Тут просто камера плохая. Это, скорее всего, самолёт».