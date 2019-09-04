Daily Express: британский уфолог обнаружил российское НЛО в украинском небе

На опубликованном недавно видео, снятом якобы в небе над Украиной, уфолог Скотт Уоринг разглядел совершенно секретный российский летательный аппарат, возможно, созданный по технологиям пришельцев, пишет Daily Express. Однако некоторые пользователи соцсетей усомнились во внеземном происхождении объекта, а также в том, что эта запись была сделана на Украине.
Полёт странного светящегося белого объекта без крыльев, иллюминаторов и инверсионного следа был заснят якобы в небе над Украиной, пишет Daily Express. Это дрожащее видео, скорее всего, сделано на телефон, кроме того, там нет звуковой дорожки.
Как указывает издание, «самопровозглашённый эксперт» по НЛО Скотт Уоринг изучил любительскую запись.
«В течение нескольких секунд это местами походит на диск, а есть несколько секунд, когда НЛО выглядит как треугольник, — отмечает он. — Это может быть один из тех совершенно секретных российских летающих объектов. Может быть, сейчас у России уже летают совершенно секретные «чёрные треугольники»?
По словам уфолога, что бы ни было у Америки, русские и Китай получают это всего через несколько месяцев, поскольку они всё взламывают.
«Военные по всему миру строят такие вот новые невероятные секретные самолёты с использованием технологии пришельцев. Агентство НАСА работало с русскими во время тайных миссий «Аполлон-18», 19 и 20, в ходе которых было обнаружено множество инопланетных технологий с кораблей, потерпевших крушение на Луне. Мне кажется, что это инопланетное НЛО, поскольку я не могу ничего на нём идентифицировать», — заявил Уоринг.
Любопытное видео было загружено на YouTube и вскоре привлекло внимание комментаторов.
«Если это не секретный правительственный самолёт, то это определённо НЛО», — написал пользователь Mike Littlejohn.
Другой пользователь под ником mrBlack340 выразил сомнения по поводу происхождения этой видеозаписи: «У нас на Украине пальмы не растут. Я как украинец могу сказать вам это с уверенностью. Так что либо это фейк, либо это снято в другом месте».
А ещё одного пользователя Maq Mustafa не впечатлили объяснения Уоринга о внеземном происхождении объекта. Он написал: «Тут просто камера плохая. Это, скорее всего, самолёт».
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT позицию представителей Украины, которые выступили за возвращение российской стороны в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский формирует вертикаль власти, которая может впоследствии привести к установлению «жёсткой диктатуры» в стране.
Политолог, публицист, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с Nation News прокомментировал принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности на Украине с 1 января 2020 года.
Представитель гособвинения в ходе заседания Тверского суда Москвы попросил приговорить активиста, члена участковой избирательной комиссии Константина Котова к 4,5 года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Дипломатической академии МИД России Андрей Володин в беседе с радио Sputnik оценил перспективы отношений России и Индии.
Форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков считает, что матч со сборной Аргентины (61:69) в рамках ЧМ-2019 мог сложиться по-другому, однако его команда «промазала много бросков» и пропустила много быстрых атак соперника.
В Калифорнии спасатели подняли со дна тела 33 человек, погибших после того, как прогулочное судно Conception после пожара затонуло у берегов острова Санта-Крус. Тело одного погибшего всё ещё не найдено, сообщает KTLA со ссылкой на Береговую охрану США.
Члены палаты общин парламента Великобритании проголосовали за то, чтобы законопроект, который обязывает правительство отсрочить выход Великобритании из Евросоюза на три месяца, был рассмотрен во втором чтении.
Новый глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в качестве приоритетных задач внешнеполитического ведомства отметил необходимость развития сотрудничества с новыми развивающимися странами, а также решение миграционного вопроса.
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о гипотетической возможности провести поединок с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
Правительство Великобритании готово выделить дополнительные средства в размере £2 млрд в 2020 году на расходы, связанные с выходом страны из Евросоюза, заявил британский министр финансов, канцлер Саджид Джавид.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока» на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) и получили в подарок нефритовые чётки.