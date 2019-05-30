CNN: американские пилоты рассказали о столкновениях с НЛО

Пилоты ВМС США поведали в СМИ о том, как на службе сталкивались с НЛО, передаёт CNN. По словам лётчиков, последняя волна появлений у берегов США неопознанных летательных аппаратов произошла в 2014—2015 годах.

Многие списывают сообщения очевидцев о неопознанных летающих объектах, или НЛО, на то, что за такие объекты принимаются самые обыкновенные метеозонды, или беспилотные летательные аппараты, или же странные природные феномены. Но теперь собственные истории о появлении НЛО рассказали пилоты ВМС США — и их рассказы объяснить уже не так просто. Репортаж Джинни Мус.

В фильме «День независимости» пилот истребителя вступает в бой с НЛО — и НЛО этот бой проигрывает.

ПЕРСОНАЖ УИЛЛА СМИТА: Добро пожаловать на Землю!

Но теперь о своих столкновениях с НЛО публично стали рассказывать настоящие пилоты истребителей.

ПИЛОТ: Куда бы мы ни направлялись — они оказывались тут как тут.

ДЭННИ ОКОЙН, пилот ВМС США: Не было видно ни крыльев, ни хвоста, ни выхлопа.

Ещё в 2014-м и 2015 году у восточного побережья США пилоты ВМС неоднократно видели НЛО. Власти даже опубликовали несколько видеороликов...

ПИЛОТ: Ё-моё!

…в которых были показаны неопознанные объекты, попавшие на сенсоры в кабинах пилотов.

ПИЛОТ: Да ты только глянь, какая хреновина!

Одному пилоту удалось даже захватить объект на автоматическое сопровождение, пока он пролетал над водой.

ПИЛОТ: Ура! Поймал! Так что же это за (нецензурная брань)? Что это такое? Смотри, как летит!

Новое во всей этой истории то, что пилоты обо всём рассказали — в интервью The New York Times, а также в минисериале канала History Channel.

ДИКТОР: «Неопознанные: Как Америка тайно исследует НЛО».

А вот пилоты вполне себе опознаны. Вот лейтенант Дэнни Окойн, пилот истребителя F-18.

ДЭННИ ОКОЙН: Казалось, что они знали о нашем присутствии, поскольку они активно перемещались вокруг нас.

ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN: Другой пилот рассказал в беседе с корреспондентом The New York Times о своём коллеге, который с ошеломлённым видом поведал ему, что чуть не врезался в один такой объект — он пролетел на совсем небольшом расстоянии от кабины и на вид напоминал сферу, в которую был заключён куб.

А в 2004 году на западном побережье неподалёку от Сан-Диего ещё один пилот истребителя заметил на своих приборах широкий объект овальной формы — и мог наблюдать, как он ускорился и на большой скорости улетел из поля зрения сенсоров влево. Тот объект из-за его формы прозвали «Тик-так». Разумеется, не исключено, что всё это объясняется неисправностями в системе построения изображений или феноменами атмосферы, но если инопланетяне всё же существуют, будем надеяться, что дыхание у них не настолько гадкое, что им нужен «Тик-так».

Джинни Мус, CNN…

ПИЛОТ: Ты только посмотри на эту штуку! Она вращается!

…Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 мая 2019 года.