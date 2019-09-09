DN: истина где-то рядом — две трети американцев уверены, что правительство скрывает от них данные об НЛО

68% американцев считают, что их правительство утаивает от них часть информации о неопознанных летающих объектах, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на новое исследование Gallup. Тем не менее, как отмечает издание, более половины респондентов всё же уверены в том, что все случаи появления НЛО можно объяснить деятельностью человека или природными явлениями.

Марк Уолкер — один из самых высокопоставленных конгрессменов подкомитета палаты представителей по вопросам разведки и борьбы с терроризмом. Когда Уолкер в июле этого года спросил главу американского флота Ричарда Спенсера о том, какие ресурсы его ведомство выделяет на изучение сообщений об НЛО, а также о наличии физических доказательств их существования, то ответ заместителя министра ВМС США Томаса Модли оказался короток, пишет Dagens Nyheter.



«Флот относится к этим сообщениям с большой серьёзностью, продолжает их принимать и должным образом их изучает», — заявил он. По словам Модли, ВМС США по-прежнему выделяют ресурсы на то, чтобы пилоты ведомства не подвергались ненужной опасности.



Вместе с тем Уолкер также поинтересовался, имеются ли у морского ведомства данные о наличии у других стран или частных компаний технологий, способных объяснить различные инциденты, однако и здесь ему не удалось услышать чего-то конкретного.



«Несмотря на то, что я рад подтверждению флота, что случаи наблюдения НЛО расследуются, я разочарован тем, что не получил ответов на мои конкретные вопросы в плане угрозы, которые могут представлять эти технически продвинутые суда, летающие в воздушном пространстве США», — поделился Уолкер своими мыслями с журналом Politico.



По словам конгрессмена, больше всего его беспокоит то, что эти суда, о которых сообщали американские пилоты, могут принадлежать России или Китаю.



«Если во флоте считают, что у Китая или России есть доступ к передовым воздушно-техническим решениям, которые могут представлять опасность для национальной безопасности, то у американского народа есть право знать, о том, какие меры в этом контексте предпринимает правительство», — подчеркнул он.



Вместе с тем, отмечает шведское издание, реальное положение дел показывает новейшее исследования института Gallup. По данным опроса, американцы не доверяют своему правительству в плане НЛО: на вопрос «считаете ли вы, что правительство США знает об НЛО больше, чем рассказывает»? 68% респондентов ответили положительно. В то же время в 1996 году такого мнения придерживались 71% опрошенных.



16% американцев утверждает, что они видели нечто, напоминающее, по их мнению, НЛО, в то время как 33% уверены в наличии существования сообщений, имеющих отношение к космическим кораблям внеземного происхождения. С другой же стороны, 60% респондентов убеждены в том, что все сообщения об НЛО могут быть объяснены деятельностью человека или различными природными явлениями, подводит итог Dagens Nyheter.