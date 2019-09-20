CNEWS: более 2 млн человек собираются штурмовать «Зону 51»

На странице в Facebook более двух млн человек отметили, что придут на штурм «Зоны 51» в Неваде, где, по их мнению, военные скрывают от общественности факты контакта с внеземной цивилизацией, сообщает CNEWS. В ВВС США со всей серьёзностью воспринимают ситуацию и призывают отказаться от штурма, однако, как замечает издание, многие подписавшиеся и без этого считают поход на базу всего лишь шуткой.

Более 2 млн человек со всего мира выразили в Facebook своё желание участвовать 20 сентября в «штурме Зоны 51». По их мнению, на этой закрытой военной базе в США проводятся исследования внеземных организмов, пишет CNEWS. Цель активистов — раскрыть «правду» Америке и всему остальному миру, который жил во лжи всё это время. Название мероприятия на Facebook, которое одновременно является лозунгом его участников, не оставляет сомнений в их намерениях: «Штурм зоны 51. Они не смогут остановить нас всех».

Несмотря на запрещающие знаки и угрозу применения оружия, сотни тысяч человек могут нахлынуть на секретный объект, расположенный примерно в 160 км к северу от Лас-Вегаса в штате Невада. По крайней мере, такое возможно в теории: как отмечает издание, при ближайшем рассмотрении затеянное мероприятие всё больше походит на глупую шутку, а не на тщательно организованное и спланированное нападение.

Так, организаторы предлагают всем желающим собраться в назначенный день в три часа утра в туристическом центре «Зоны 51» и затем отправиться в сторону базы. «Если мы побежим так же, как Наруто (название популярной японской манги. — ИноТВ), мы сможем двигаться быстрее, чем их пули», — утверждается на странице мероприятия. Кроме того, летом там появились различные планы атаки, будто бы нарисованные детьми.

Даже если всё это является выдумкой, американская армия внимательно наблюдает за происходящим и, кажется, не намерена шутить. В середине июля официальный представитель ВВС Лора МакЭндрюс заявила в интервью The Washington Post, что ведомство в курсе сомнительного проекта и старается разубедить тех, кто действительно готов рискнуть. Она заверила, что база служит учебным полигоном для авиации, которая «всегда готова защитить Америку и её граждан».

Издание отмечает, что в таком контексте с течением времени некоторые подписанные на мероприятие люди признаются, что на самом деле оно им не интересно и они собираются отказаться от участия. «Добрый день, американское правительство! Это шутка: на самом деле я не планирую разрабатывать план в деталях, — цитирует новостной канал комментарий некоего Джексона Барнса. — Я просто подумал, что это было бы забавно, и я не буду чувствовать свою ответственность, если люди решат взять «Зоны 51» штурмом».

Как напоминает CNEWS, военная база площадью 1,2 млн гектар была создана в 1950 году и изначально служила для испытаний ядерного оружия. Сейчас, по крайней мере официально, её используют для испытания оружия и авиации, однако на протяжении вот уже несколько лет такая версия не устраивает сторонников гипотезы о существование внеземных цивилизаций. Многие из них часто разбивают лагерь на границах с этой зоной для наблюдения: по их мнению, здесь находится место встреч американской армии и инопланетян, что подтверждают десятки опубликованных видео с «доказательствами» присутствия НЛО.