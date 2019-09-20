Die Welt: Россия планирует с помощью Китая развивать собственную сеть спутников

Россия и Китай всё теснее сотрудничают в технологической сфере, пишет Die Welt. На недавней встрече главы правительств двух стран обсудили проект создания спутниковой системы, которая обеспечит доступ в интернет даже для самых удалённых регионов России. Отмечается, что эта система может стать заменой российско-американо-европейскому проекту OneWeb: его развитие застопорилось из-за того, что российская сторона опасается шпионажа со стороны западных партнёров.

В ходе прошедшей в Санкт-Петербурге встречи китайский премьер Ли Кэцян и его российский коллега Дмитрий Медведев обсудили «интересный проект», пишет Die Welt, ссылаясь на слова вице-премьера Максима Акимова.

Речь идёт о спутниковой системе, которая обеспечит доступ в интернет даже для самых отдалённых регионов России, пишет издание. Детали проекта пока неизвестны, однако уже очевидно, что Россия и Китай всё теснее сотрудничают в технологической сфере, отдаляясь от взаимодействия с западными компаниями.

Как пишет Die Welt, «интересный проект» может стать концом сотрудничества Москвы с Европой и США в рамках спутникового проекта OneWeb. Причина в том, что российская сторона опасается шпионажа со стороны западных стран и рассчитывает на то, что Китай, будучи её стратегическим партнёром, подобных действий предпринимать не будет.

Между тем, сотрудничество между Россией и Западом уже успело серьёзно продвинуться: в феврале на орбиту было запущено 6 из 648 запланированных спутников OneWeb. Кроме того, OneWeb и «Роскосмос» создали совместное предприятие по созданию наземных пунктов управления и координации работы сети спутников от Калининграда до Владивостока.

Теперь же перспективы сотрудничества туманны, пишет Die Welt. Согласно заявлению ФСБ, нет полной гарантии того, что система OneWeb не будет использоваться в шпионских целях. По словам пресс-секретаря ФСБ Владимира Садовникова, подобные проекты лучше создавать вместе со странами, «не проводящими агрессивной политики в отношении России».

Кроме того, согласно информации издания, «Роскосмос» уже много лет разрабатывает собственную систему «Сфера», схожую с OneWeb. В её рамках запланировано создание 640 спутников, способных обеспечивать интернет-соединение. Приблизительная стоимость проекта составляет $5 млрд. Первые спутники должны быть запущены в январе 2022 году. Некоторые эксперты предполагают, что Китай может помочь проекту воплотиться в жизнь, предоставив необходимые технологии и финансирование.