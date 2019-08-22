Nikkei: у Китая стало больше спутников, чем у американской GPS — и это повод для беспокойства
Китайская спутниковая навигационная система Beidou переросла свою американскую конкурентку, пишет Nikkei Asian Review. Как утверждает японский ресурс, эти изменения могут нести за собой серьёзные последствия как для IT-индустрии, так и для национальной безопасности других стран.
Со своей GPS США долгое время занимали лидирующие позиции в сфере спутниковой навигации. Китай же начал работу в этом направлении сравнительно недавно и запустил первый навигационный спутник только в 2000 году.
Сегодня, как напоминает Nikkei Asian Review, на подобных системах базируется целое множество сервисов и программ, начиная с игр на смартфонах и заканчивая экстренными оповещениями, а также навигацией кораблей и удалённым управлением сложных сельскохозяйственных агрегатов. По оценкам Европейского агентства ГНСС (глобальных спутниковых навигационных систем), к 2020 году рынок устройств и услуг, работающих с геопозицией, вырастет до €180 млрд.
Согласно анализу Nikkei, китайская система Beidou активно растёт. Только в 2018 году Пекин запустил порядка 18 спутников для этого проекта. К концу июня в рамках системы Beidou действовало всего 35 спутников, а у GPS — 31, у европейских сервисов — 22, и у России — 24.
По статистике, в июне в 130 странах из 195 китайские спутники были замечены чаще, чем GPS. При этом, как обращает внимание Nikkei, Пекин использует свой масштабный проект «Один пояс — один путь» для продвижения Beidou, поскольку чаще всего его спутники наблюдались как раз над государствами, участвующими в программе. Китайскими спутниками пользуется пакистанская армия, а в апреле Тунис испытал беспилотные тракторы, работающие на Beidou. В целом китайскую навигацию применяют более 30 стран на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах. Спутники Beidou начинают всё чаще пролетать над Японией, США и Европой.
Американские аналитики утверждают, что в период с 1994-го по 2020 год Пекин должен был потратить на свою навигационную систему порядка $10,6 млрд. До 2020 года Китай должен запустить ещё порядка 10 спутников — чем их больше, тем точнее определяется геопозиция. Профессор Токийского университета морских исследований и технологий Нобуаки Кубо считает, что через несколько лет Beidou будет «не менее точной, чем спутниковые системы развитых экономик».
Уже сейчас с распространением китайской техники и автомобилей, в которых по умолчанию стоит Beidou, иностранные производители тоже всё чаще оснащают свою продукцию разработками Пекина.
Рост популярности Beidou по всему миру, по словам Niekkei, вызывает опасения у американской элиты, занимающейся вопросами национальной безопасности США. В отличие от GPS, которая умеет только отправлять сигналы, китайская система способна их ещё и принимать. То есть, к примеру, при использовании навигации Beidou на автомобиле информация о местоположении машины в теории может передаться обратно на спутник. Кроме того, эксперты полагают, что китайская система умеет создавать помехи, и всё это может быть использовано в ходе кибератак.
Ссылки по теме
-
BFM TV: Российский робот-гуманоид готовится к полёту в космос
-
Verge: непредвиденная задержка — провальные тесты парашютов притормозили марсианскую миссию России и Европы
-
NTD: учёные NASA открыли три новые экзопланеты
-
Libération: наверстать упущенное — Франция оснастит спутники оружием и запустит «космический патруль»