Nikkei: у Китая стало больше спутников, чем у американской GPS — и это повод для беспокойства

Китайская навигационная система Beidou по числу спутников на орбите обогнала лидирующую до этого американскую GPS и в своём росте не намерена останавливаться. Как отмечает Nikkei Asian Review, это может изменить рынок технологий, а также, по опасениям некоторых экспертов в США, стать угрозой для национальной безопасности в странах применения.

Китайская спутниковая навигационная система Beidou переросла свою американскую конкурентку, пишет Nikkei Asian Review. Как утверждает японский ресурс, эти изменения могут нести за собой серьёзные последствия как для IT-индустрии, так и для национальной безопасности других стран.

Со своей GPS США долгое время занимали лидирующие позиции в сфере спутниковой навигации. Китай же начал работу в этом направлении сравнительно недавно и запустил первый навигационный спутник только в 2000 году.

Сегодня, как напоминает Nikkei Asian Review, на подобных системах базируется целое множество сервисов и программ, начиная с игр на смартфонах и заканчивая экстренными оповещениями, а также навигацией кораблей и удалённым управлением сложных сельскохозяйственных агрегатов. По оценкам Европейского агентства ГНСС (глобальных спутниковых навигационных систем), к 2020 году рынок устройств и услуг, работающих с геопозицией, вырастет до €180 млрд.

Согласно анализу Nikkei, китайская система Beidou активно растёт. Только в 2018 году Пекин запустил порядка 18 спутников для этого проекта. К концу июня в рамках системы Beidou действовало всего 35 спутников, а у GPS — 31, у европейских сервисов — 22, и у России — 24.

По статистике, в июне в 130 странах из 195 китайские спутники были замечены чаще, чем GPS. При этом, как обращает внимание Nikkei, Пекин использует свой масштабный проект «Один пояс — один путь» для продвижения Beidou, поскольку чаще всего его спутники наблюдались как раз над государствами, участвующими в программе. Китайскими спутниками пользуется пакистанская армия, а в апреле Тунис испытал беспилотные тракторы, работающие на Beidou. В целом китайскую навигацию применяют более 30 стран на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах. Спутники Beidou начинают всё чаще пролетать над Японией, США и Европой.

Американские аналитики утверждают, что в период с 1994-го по 2020 год Пекин должен был потратить на свою навигационную систему порядка $10,6 млрд. До 2020 года Китай должен запустить ещё порядка 10 спутников — чем их больше, тем точнее определяется геопозиция. Профессор Токийского университета морских исследований и технологий Нобуаки Кубо считает, что через несколько лет Beidou будет «не менее точной, чем спутниковые системы развитых экономик».

Уже сейчас с распространением китайской техники и автомобилей, в которых по умолчанию стоит Beidou, иностранные производители тоже всё чаще оснащают свою продукцию разработками Пекина.

Рост популярности Beidou по всему миру, по словам Niekkei, вызывает опасения у американской элиты, занимающейся вопросами национальной безопасности США. В отличие от GPS, которая умеет только отправлять сигналы, китайская система способна их ещё и принимать. То есть, к примеру, при использовании навигации Beidou на автомобиле информация о местоположении машины в теории может передаться обратно на спутник. Кроме того, эксперты полагают, что китайская система умеет создавать помехи, и всё это может быть использовано в ходе кибератак.