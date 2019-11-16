Астронавт NASA: в исследовании космоса Китай на 25 лет отстаёт от США, но способен вырваться в лидеры

У них (Китая. — ИноТВ) много денег, и они могут позволить себе быть на коне. Давайте узнаем, что по этому поводу думает астронавт NASAТом Джоунс. Рад вас видеть, Том. Китай, похоже, не довольствуется полумерами и идёт на всех парах.

ТОМ ДЖОУНС, астронавт NASA: Да, если вы взгляните на их космическую программу, Нил, то выглядит так, будто они пытаются действовать во всех аспектах своей космической программы и стараются продемонстрировать, что они являются глобальным конкурентом во всех этих сферах. У них есть планы по запуску через пару лет обитаемой космической станции. Они собираются отправить своих астронавтов на Луну приблизительно через 10 лет.

А теперь они активизируют роботизированные исследования (космических тел. — ИноТВ). Так, планируется исследовать Луну, её обратную сторону. Сейчас они расширяют эту технологию, чтобы иметь возможность играть в марсианской песочнице.

Они, очевидно, надеются, что их миссии в перспективе ждёт большее будущее. И, знаете, эти усилия вызывают у нас здесь, в США, возмущение из-за их попыток милитаризовать эту сферу. Вы разделяете эти опасения?

ТОМ ДЖОУНС: Мы не наблюдаем никаких следов милитаризации в их инициативах, касающихся Луны и Марса. Тут речь идёт о научных космических миссиях. Они используют у себя иностранные приборы, позволяют другим странам проводить у себя эксперименты. В этом научном пространстве они демонстрируют всё больше открытости. Однако большая часть космической программы Китая финансируется армией, особенно её человеческая составляющая: пилотируемые орбитальные полёты, космическая станция, попытки вернуться на Луну. Всё это засекречено.

Именно это и вызывает тревогу.

ТОМ ДЖОУНС: Действительно.

Вы сказали, что их очередной сферой деятельности может стать Марс. Как, по-вашему, нам следует на это реагировать?

ТОМ ДЖОУНС: Мы серьёзным образом опережаем Китай, особенно в сфере исследования Марса. И что бы они планировали сделать, это будет их первая попытка совершить посадку на Марс. Около 60% всех усилий сесть на этой планете закончились неудачей. И США — единственная страна, которой удалось спустить посадочный модуль на поверхность Марса. Так что очень сложно сделать это с первой попытки.

Возможно, удача будет на их стороне. Надеюсь, что так и будет. Благодаря этому мы получим дополнительную научную информацию. Цель конкуренции между нами — расширить границы и продемонстрировать им, что мы в Солнечной системе можем делать то, к чему другие страны даже не способы приблизится. Предполагаю, что Китай отстаёт от нас на 25 лет в этой области.

А как насчёт остальных стран? Как вы определяете отставание? У кого есть взгляд на ситуацию изнутри? На какие шаги нам следует обратить внимание? Не могли бы вы всё это разложить по полочкам?

ТОМ ДЖОУНС: Если мы не будем ничего делать, например, на пике исследований с участием человека. Например, если бы мы позволили, чтобы нашу космическую станцию вывели из эксплуатации приблизительно через десять лет, как планировалось, то Китай определённо стал бы лидером в сфере исследований с участием человека. У него бы к середине 2020-х годов была бы космическая станция. И они определённо в течение ближайших 10 лет могли бы отправить людей на Луну.

Если бы мы ничего этого не делали, то они стали бы лидером в сфере пилотируемых исследований космоса. Вот в этом и состоит наш отрыв. Их бюджет составляет лишь половину бюджета NASA, но они прилагают серьёзные усилия, чтобы достичь паритета и нагнать наш космический потенциал. И им предстоит долгий путь, но они проявляют упорство в своём начинании.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2019 года.