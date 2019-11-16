Астронавт NASA: в исследовании космоса Китай на 25 лет отстаёт от США, но способен вырваться в лидеры

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LNT: в России демографический кризис, и власти не знают, как его решить La Nouvelle Tribune
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Bloomberg: Россия снизит долю доллара в международных резервах в пользу евро и юаня Bloomberg
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Генконсульство России назвало имя раненного в США россиянина
В Генеральном консульстве России в Хьюстоне назвали имя россиянина, который был ранен американским пограничником в Аризоне при попытке пересечения границы между США и Мексикой.
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Белый дом оценил твит Трампа об экс-после США на Украине
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что твит президента США Дональда Трампа в адрес бывшего американского посла на Украине Мари Йованович, которая даёт показания в конгрессе в рамках расследования по его импичменту, был не угрозой, а просто личным мнением.
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Генконсульство будет добиваться доступа к раненному в Аризоне россиянину
Генеральное консульство России в Хьюстоне (штат Техас) пытается получить доступ к россиянину, который был ранен американским пограничником в Аризоне при попытке пересечения границы между Мексикой и США.
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Вертолёт МЧС России прибыл в Абхазию для тушения лесных пожаров
Вертолёт МИ-8 МЧС России прибыл в Абхазию и будет задействован для тушения пожара на Сухумском перевале.
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Помпео обновил санкции США по Кубе к 500-летию Гаваны
США внесли в санкционный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооружённым силам. При этом госсекретарь США Майк Помпео напомнил, что 16 ноября Гавана отмечает 500 лет со дня основания.
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Сборная Швеции обыграла Румынию и квалифицировалась на ЧЕ-2020
Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Румынии со счётом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Хачатурянц заявил, что российским арбитрам поднимут зарплату
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что российским футбольным арбитрам планируют поднять зарплаты.
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В США оценили состояние раненного на границе с Мексикой россиянина
Представитель Службы пограничного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в Аризоне Роберт Дэниелс сообщил, что состояние гражданина России, раненного американским пограничником на границе с Мексикой, оценивается как удовлетворительное и не ухудшается.
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Зверев победил Медведева на Итоговом турнире АТP и не пустил Надаля в полуфинал
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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Сборная Италии крупно победила команду Боснии в квалификации к ЧЕ-2020
Национальная команда Италии одержала выездную победу над сборной Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020.
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Испания разгромила Мальту в отборе на Евро-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Испании одержала крупную победу над командой Мальты.
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В Норвегии прокомментировали передачу Берга королевству
В МИД Норвегии сообщили, что дело осуждённого в России за шпионаж подданного этого королевства Фруде Берга не сказалось на отношениях с Москвой.
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Джокович признался, что его вдохновляет Федерер
Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что его вдохновляют выступления 38-летнего швейцарца Роджера Федерера.
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Помпео и глава МИД Франции обсудили важность НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео провёл в Вашингтоне встречу с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом.
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Нурмагомедов выразил желание провести бой в Африке
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что хотел бы провести поединок на Африканском континенте.
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Политолог оценил публикацию стенограммы разговора Трампа с Зеленским
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT публикацию Белым домом меморандума с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
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Феттель показал лучшее время во второй практике на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии
Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель был быстрейшим во втором тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.
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Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой
Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
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Экс-чемпион мира по боксу считает, что Ковалёв побеждал Альвареса по очкам до нокаута
Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе Карл Фроч выразил мнение, что россиянин Сергей Ковалёв побеждал по очкам мексиканца Сауля Альвареса до того, как был отправлен в нокаут.
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Политолог прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанских высотах
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о непризнании Крыма российским со стороны США и признании Голанских высот территорией Израиля.
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«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера
Новым наставником мюнхенской «Баварии» утверждён Ханс-Дитер Флик, который ранее был исполняющим обязанности главного тренера.
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Урманов: Медведева продолжает сражаться, большое уважение ей за это
Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал лидерство Евгении Медведевой после проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве.
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Суд оставил под арестом экстрадированного в США россиянина Буркова
Федеральный суд в Александрии (американский штат Вирджиния) принял решение оставить под арестом экстрадированного из Израиля в США россиянина Алексея Буркова. Об этом информирует ТАСС.
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Хачатурянц рассказал о своих задачах на посту председателя судейского комитета РФС
Новый председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что считает необходимым сделать работу судей прозрачной.
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Трамп раскритиковал работу бывшего посла США на Украине
Американский лидер Дональд Трамп выступил с критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та выступала с показаниями в конгрессе в рамках импичмента.
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В «Спартаке» поддержали реформы в судейской системе российского футбола
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился своим отношением к назначению председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) гендиректора «Сбербанк Капитал» Ашота Хачатурянца.
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Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
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Орсер: родные стены и болельщики вдохновили Медведеву
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер заявил, что победа его подопечной в короткой программе на этапе Гран-при в Москве станет для неё поворотным моментом.
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Помпео ответил на вопрос о непризнании США Крыма и признании Голан
Госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопрос о непризнании Крыма российским со стороны США и признании Голанских высот территорией Израиля, заявил о «фактических обстоятельствах».
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Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче
Товарищеский поединок между национальными командами Аргентины и Бразилии завершился минимальной победой бело-голубых.
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ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА одержали крупную победу над турецким «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
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Российские пары занимают три первых места после короткой программы на этапе Гран-при
Российские пары занимают три первых места после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.
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Бойкова и Козловский оценили свой прокат на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревновании спортивных пар, оценили прокат своей короткой программы на этапе Гран-при Rostelecom Cup.
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«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
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Авербух: очень рад за Медведеву и её выступление
Серебряный призёр Олимпиады-2002, фигурист и хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при Rostelecom Cup.
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Зеленский подписал закон о создании оператора ГТС
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о создании независимого оператора газотранспортной системы на Украине.
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Журанков: у Медведевой прекрасная программа и скольжение
Комментатор Андрей Журанков заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева оставила приятное впечатление от проката своей короткой программы на Кубке «Ростелеком».
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В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о КПП на границе с Крымом
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о важности открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Лукаку не исключил возможности перехода в клуб РПЛ
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и допустил возможность перехода в один из клубов чемпионата в будущем.
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Медведев поручил разработать программу модернизации областных театров
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на встрече с деятелями культуры, что дал поручение сформулировать предложения по подготовке трёхлетней программы по реконструкции зданий региональных театров.
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Леонова считает, что Медведевой будет трудно бороться с соперницами в произвольной программе
Серебряная призёрка чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова прокомментировала выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при в России.
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Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Надаль обыграл Циципаса и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТP
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
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В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открыли выставку «Шагал: между небом и землёй»
В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открыли выставку «Шагал: между небом и землёй», сообщает телеканал «360».
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На Украине исключили продолжение взрывов на арсенале в Балаклее
Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что ситуация на военном складе боеприпасов в Балаклее локализована и дальнейшие взрывы исключаются, передаёт Интерфакс-Украина.
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Медведева: я бы не хотела кататься с мужчинами
Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала идею смешанных соревнований.
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Эксперт оценил возможность создания единой платёжной системы расчётов для стран — участниц БРИКС
Главный научный сотрудник Финансового университета при президенте России Валерий Абрамов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о перспективе создания единой платёжной системы для взаимных расчётов стран — участниц БРИКС.
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Юлия Высоцкая рассказала о своей работе в фильме Кончаловского «Грех»
Актриса Юлия Высоцкая в беседе с «Известиями» рассказала о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех».
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В Оренбургской области заявили о планах по созданию единой системы экологического контроля
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал об идее создания единой системы экологического контроля в регионе. Об этом сообщает RIA56.
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Медведева рассказала, как долго планирует выступать
Российская фигуристка Евгения Медведева пофантазировала насчёт продолжительности своей профессиональной карьеры.