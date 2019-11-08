Всё на виду: NBC рассказал, как миниатюрные спутники делают Землю «прозрачной»

Размером с буханку хлеба, весом как шар для боулинга — маленькие дешёвые спутники ежедневно фотографируют каждый уголок Земли, передаёт NBC News. Как отмечает телеканал, новые технологии позволяют оценивать масштабы природных катаклизмов и следить за ходом учений и военных действий. Причём информация, которая раньше была достоянием правительств и разведок, открыто поступает в продажу, говорится в репортаже.

Так выглядит из космоса испытание северокорейской ракеты. И это снимок не с государственного шпионского спутника стоимостью миллиард долларов, а с одного из вот этих устройств размером с буханку хлеба. Запустившая их компания в Кремниевой долине меняет наш взгляд на Землю.



Planet Labs управляет самым крупным и самым недорогим спутниковым флотом в истории. Её спутники первыми начали раз в день фотографировать все континенты и острова Земли и продавать снимки общественности.



УИЛЛ МАРШАЛЛ, основатель Planet Labs: В прошлом году мы сделали приблизительно столько же спутников, сколько весь мир, вместе взятый.



Уилл Маршалл, бывший разработчик космических аппаратов NASA, сконструировал первый спутник Planet в гараже. Теперь его компания оценивается в сумму два миллиарда долларов.



КЕН ДИЛАНЯН, корреспондент NBC по вопросам разведки и национальной безопасности: По вашим снимкам можно отследить рост лагерей беженцев в Сирии и других местах.



УИЛЛ МАРШАЛЛ: Да, есть огромное… Недавно у нас была ситуация, когда беженцы, скажем так, оказались в ловушке в зоне конфликта, и снимки подтвердили, что там действительно находятся мирные жители, которых надо эвакуировать из зоны конфликта…



Но есть много различных способов применения этих данных в гуманитарных целях. Землетрясения, пожары, наводнения, тайфуны, цунами… Мы можем помочь, потому что у нас есть снимки того, как всё выглядело в предыдущий и в последующий день, и это может помочь аварийно-спасательным службам прийти туда быстро. И мы уже много раз так делали. Например, в прошлом году мы помогали, когда случилось землетрясение в Индонезии. Оценивали разрушения, содействовали спасательным операциям.



Есть и много других гуманитарных задач: отслеживание и пресечение вырубки лесов. Мы работали с бразильским НКО, и наши данные были использованы в суде для доказательства того, что землевладельцы позволяли вырубать леса на этой территории. И их призвали к ответу. И это первый шаг к тому, чтобы навсегда положить этому конец. Мы не просто знаем, что это происходит, мы это останавливаем.



В марте, когда этот городок в Айове затопило, власти штата не знали, насколько всё плохо, пока не увидели эти кадры. Вид с высоты птичьего полёта помог им лучше скоординировать ответные меры.



Компания уместила много технологий в маленькой упаковке.



КЕН ДИЛАНЯН: Они называют это «голубем». Весит он примерно как шар для боулинга. Но он оснащён мощным телескопом и самой современной камерой.



Флот из 140 спутников, принадлежащих компании Planet, транслирует 1,2 миллиона снимков в день, со временем из всего этого складывается визуальная история. Например, о том, как на искусственном острове рядом с Сингапуром вырос этот город.



Мы провели небольшой эксперимент: в один день расстелили на крыше нашего вашингтонского бюро синее брезентовое полотно, а на следующий день убрали его. Спутники Planet зафиксировали перемену. Точно так же, как они каждый день записывают миллионы других событий, больших и маленьких, на поверхности Земли.



От камер Planet не может укрыться почти ничего, в том числе эти необъявленные военно-морские учения, проведённые Китаем в прошлом году. В былые времена это могло бы остаться секретом.



КЕН ДИЛАНЯН: Вы демократизировали и сделали доступной информацию, которая раньше была в компетенции правительств и разведок. Что это значит?



УИЛЛ МАРШАЛЛ: Да, это небольшой шаг к прозрачности планеты. По-моему, так важно, что снимки не лгут! Снимок такой, какой есть. И иногда это может быть неудобным. Но это также, я думаю — и надеюсь! — поможет нам перейти от этого мира «постправды» к миру, в большей степени основанному на фактах. И некоторые из этих фактов не всегда удобны. Но есть вещи, которые нам нужно преодолеть. И я думаю, что нам важно прийти к этому.



Всё это — часть революции коммерческих спутников, с которой начинается новая эпоха открытий о планете Земля.



Дата выхода в эфир 04 ноября 2019 года.