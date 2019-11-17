Der Spiegel: НАТО повышает активность в космосе, опасаясь Китая и России

НАТО собирается уделять больше внимания космическому пространству, сообщает Der Spiegel. Как отмечает издание, это решение связано с тем, что современные военные операции всё больше зависят от космоса: кроме того, в альянсе обеспокоены развитием технологий по противодействию спутникам, осуществляемым в КНР и России.

НАТО намерено повысить свою активность в космическом пространстве, пишет Der Spiegel. Соответствующее решение должно быть принято на встрече глав МИД стран альянса на следующей неделе и на саммите лидеров стран НАТО в начале декабря. Таким образом, в рамках НАТО космическое пространство получит тот же статус, что и земля, воздух, вода и киберпространство. Это означает, что нападение на какого-либо члена НАТО в космосе может повлечь за собой активацию пункта о коллективной безопасности.

Как отмечает Der Spiegel, причина такого шага со стороны НАТО заключается в том, что современные военные операции всё больше зависят от космоса — к примеру, от применения спутников. В НАТО уже давно обеспокоены тем, что такие страны, как Китай и Россия, разрабатывают системы по противодействию спутникам.

Издание сообщает, что на усиление военной космической программы прежде всего настаивают США, а также Франция. Американский президент Дональд Трамп даже говорил о возможном создании отдельных космических сил США.

Согласно информации Der Spiegel, на данный момент в космосе действует 2000 активных спутников. Непосредственно в распоряжении НАТО нет ни одного спутника, но они есть у стран-членов альянса.