National Interest: новая гонка в космосе уже идёт, и Россия в ней побеждает
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Бывший депутат Верховный рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» Офиса президента.
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак сообщил, что организация получила уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату.
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.
Вертолёт, на котором летел президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку из-за поломки хвостового винта.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон стремится заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, ещё с несколькими странами, передаёт ТАСС.
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к отопительному сезону.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
Соединённые Штаты направили официальное уведомление в ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Более 150 человек пострадали и ещё трое погибли в результате протестов в Багдаде в понедельник, 4 ноября.
Хорватский специалист Нико Ковач, который был недавно отправлен в отставку с поста главного тренера мюнхенской «Баварии», обвинил четырёх игроков своей бывшей команды в разгромном поражении от «Айнтрахта» (1:5) в матче десятого тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину смерти советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк пообещал найти и наказать всех заказчиков её убийства.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу поддержал своего соотечественника полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, который получил травму в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом».
Лейборист Линдсей Хойл был избран спикером палаты общин британского парламента.
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал высказывания бывшего американского игрока казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Тима Стэплтона, который жёстко раскритиковал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и оскорбил нынешнего наставника московского «Динамо».
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал слова капитана немецкого «Лейпцига» Вилли Орбана, который назвал россиянина третьим братом бывших украинских боксёров Виталия и Владимира Кличко.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких иранских граждан, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.
Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал своё поражение от мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Ставропольском крае пострадали восемь человек.
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что в направленных в Стокгольмский арбитраж исковых требованиях компании к «Газпрому» содержится пункт о пересмотре транзитного тарифа.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов сообщил о смерти российского гимнаста Дмитрия Василенко.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал повреждение защитника команды Ильи Кутепова в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у берегов Королевства Тонга.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об изменении игровой схемы своей команды в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за грозненский «Ахмат», лайкнул пост в Instagram о поражении от тульского «Арсенала» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Акции протеста сторонников независимости Каталонии проходят в Барселоне из-за визита в город короля Испании Филиппа VI и его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT оценил решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких граждан Ирана, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.
Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что существенных нарушений общественного порядка во время празднования Дня народного единства допущено не было.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов ответил на высказывания бывшего американского игрока казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Тима Стэплтона, который жёстко раскритиковал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и оскорбил нынешнего наставника московского «Динамо».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, согласно которому число судей в Верховном суде страны будет сокращено в два раза. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов выразил уверенность, что нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко должен был быть удалён в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:0).
Президент России Владимир Путин произвёл ряд назначений в МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Синоптики рассказали о погоде в Оренбургской области во вторник, 5 ноября, сообщает RIA56.
Московский «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».
День народного единства в Ленинградской области отметили около 29 тыс. человек, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов ответил на вопрос, мог бы он переехать жить в США.
В Российском центре науки и культуры «Русский дом в Белграде» состоялась церемония открытия бюста в честь 90-летия советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова.
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов получил повреждение в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что эксперты организации должны встретиться с российской стороной по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории в середине ноября.
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении ряда генералов Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов высказался о возможном поединке с мексиканцем Яиром Родригесом, а также выразил заинтересованность в бое за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе.
Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали на северо-востоке страны грузовик-рефрижератор, который перевозил 41 нелегального мигранта.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе саммита АСЕАН+3 осудил проведение Северной Кореей ракетных пусков.
Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции в отношении нескольких граждан Ирана, в том числе против сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы. Об этом свидетельствуют данные американского казначейства.
Чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о способах похудения без физических упражнений.
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов рассказал о сильных сторонах своего соперника в предстоящем поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве американца Кельвина Каттара.