National Interest: новая гонка в космосе уже идёт, и Россия в ней побеждает

США удаётся отвечать на все наступательные действия России в разных сферах, но в космосе они по-прежнему зависимы от российских двигателей на ракетах-носителях. Поэтому политолог Энди Кейзер в своей статье для National Interest призывает американские власти поскорее освободиться от этой зависимости и перейти на американские двигатели.

«От Арктики и до Афганистана — Россия при Владимире Путине всюду угрожает интересам национальной безопасности США», — пишет политолог Энди Кейзер в своей статье для National Interest. И Вашингтон планомерно отвечает на действия России. Но автор статьи отмечает, что в довесок Штатам хорошо бы покончить с зависимостью от российских ракетных двигателей, которые помогают США выводить объекты в космос. Поэтому свою статью он озаглавил «Новая гонка в космосе уже идёт, и Россия в ней побеждает».

Космическая сфера имеет для Штатов особую важность и в вопросах разведки, и для экономики. Но, по словам автора статьи, Россия и Китай милитаризируют и оспаривают космическое пространство, так что Штатам нужно действовать, чтобы защитить свои интересы и побороть потенциальные угрозы.

Россия угрожает США сразу разными способами. Так, Россия активно ведёт разработку и внедрение противоспутникового оружия, а также якобы выпускает на орбиту спутники с опасными возможностями. Кроме того, многие американцы и не подозревают, что до сих пор США запускают свои важнейшие объекты в космос на ракетах с российскими двигателями. Однако по инициативе конгресса это должно закончиться к концу 2022 года.

Военно-воздушные силы США сейчас как раз занимаются отбором двух поставщиков американских ракет-носителей. Но это очень важное решение, так что эксперты отмечают, что российские двигатели могут оставаться на вооружении у США ещё до 2024 года, если не дольше. Дело в том, что в закон могут ввести понятие альтернативного носителя, которым можно воспользоваться, если американский к этому времени не будет готов. А такой альтернативой может быть только российский двигатель.

Автор статьи настаивает, что никаких отсрочек быть не должно, тем более, по его словам, у США уже есть сертифицированные альтернативы российским ракетам-носителям. «США не должны ждать больше ни дня и сделать так, чтобы мы могли безопасно доставлять наши важнейшие для национальной безопасности системы в космос. Дальнейшие отсрочки только укрепляют позиции Путина и подрывают нашу собственную безопасность», — делает вывод политолог в National Interest.