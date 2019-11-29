Daily Express: оставшись без европейского Galileo, британцы разрабатывают собственную спутниковую систему

Британские власти подтвердили, что из-за брексита не смогут пользоваться специальными службами европейской навигационной системы Galileo с кодированным сигналом. Впрочем, как отмечает Daily Express, Соединённое Королевство ведёт работу над собственной спутниковой системой, а также для противостояния новым угрозам в космосе планирует создать собственное Космическое командование.

Galileo — европейский проект спутниковой навигационной системы, разрабатываемый как альтернатива американской GPS. Важная часть европейской системы — специальная Правительственная служба, задействующая кодированный сигнал и предназначенная для использования государственными учреждениями, вооружёнными силами и антикризисными штабами при чрезвычайных ситуациях. Как настаивает Брюссель, после запуска в 2020 году этот сервис будет доступен исключительно членам Евросоюза. Британские власти подтвердили, что из-за брексита Соединённое Королевство пользоваться службой не сможет, пишет Daily Express.

Однако, как напоминает издание, ещё в декабре 2018 года канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд подписал бюджет в объёме £100 млн на разработку собственной британской спутниковой системы на тот период, когда страна покинет ЕС. К проекту подключились более 50 британских компаний.

На данный момент работу над системой, которая наравне с Galileo будет обеспечивать и общедоступный сигнал, и кодированный, курирует Космическое агентство Великобритании при поддержке Минобороны. Представитель агентства заявил, что пока не может разглашать подробности по текущему проекту, но пообещал, что в новом году будет обнародовано больше информации.

Как напоминает издание, в воскресенье 24 ноября консерваторы опубликовали свой программный документ, в котором пообещали «адаптироваться к новым угрозам, больше инвестировать в кибербезопасность и создать британское Космическое командование», видимо, последовав примеру США.

Эту тему затронул и парламентарий-консерватор и бывший заместитель министра обороны Тобиас Эллвуд во время своей предвыборной кампании. Политик отметил, что с развитием технологий космос становится «продолжением Земли» и, случись что с GPS, Великобритания может потерять контроль над своими ракетами, беспилотниками и системами раннего оповещения. Эллвуд обратил внимание, что милитаризация космоса уже началась и Россия с Китаем работают над противоспутниковым оружием.

«Именно поэтому, пока не поздно, чтобы защитить наши активы и подвести наших союзников к созданию новых космических правил, мы должны создать Космическое командование», — объяснил политик.