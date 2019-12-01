Forbes: NASA предложит частному бизнесу поработать на МКС

NASA собирается открыть МКС для целого ряда компаний, чтобы те направляли туда своих астронавтов, параллельно оплачивая аренду оборудования агентства, пишет Forbes. При этом американское ведомство планирует приобрести одно место на частном космическом рейсе. Как отмечает журнал, NASA пошло на это, чтобы простимулировать развитие космонавтики и получить прибыль от миссии на низкой околоземной орбите.

В течение следующих пяти лет NASA хочет приобрести одно место на частный космический рейс, пишет Forbes.

Подобный шаг агентства — это очередная попытка приоткрыть Международную космическую станцию (МКС) для астронавтов, не имеющих никакого отношения к госструктурам, — что разительно отличается от нынешнего положения вещей.

Большинство людей, побывавших в космосе, — это госслужащие. Разумеется, орбиту посещали и космические туристы — например, предприниматель Деннис Тито и основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Однако эти люди заплатили российским чиновникам огромные деньги и не принадлежали ни к какой фирме. В будущем же астронавты могут быть сотрудниками какой-нибудь фирмы, отправляясь в космос на срок от 15 до 30 дней для проведения ряда экспериментов или прочей работы, которую можно выполнить только там.

NASA признаёт, что оно играет роль госзаказчика, проталкивающего другие фирмы, с тем чтобы простимулировать космическую экономику. Во многом именно поэтому ведомство заказало столько грузовых рейсов на МКС у Space X и Northrop Grumman и именно поэтому оно выдаёт правительственные контракты Space X и Boeing, кораблями которых в ближайшее время воспользуются астронавты из госструктур.

Тем не менее частные рейсы — это совсем другое дело. У агентства в планах открыть МКС для ряда компаний, которые приведут туда своих астронавтов и будут фактически платить за аренду космической техники NASA. При этом американское агентство собирается включить одного своего астронавта в один из этих рейсов, чтобы снабдить фирму неким стартовым капиталом.

«Приобретение места в частной космической экспедиции напрямую поспособствует извлечению коммерческой прибыли из миссии NASA на низкой околоземной орбите», — отметили по этому поводу в агентстве.

Любая заинтересованная в подобном предприятии компания может изучить открытое предложение NASA, на которое необходимо откликнуться до 1 апреля 2020 года. Корабли, которые будут использоваться для этих рейсов, скорее всего, будут принадлежать Space X или Boeing.

Подобные новости — это логическое развитие ранее озвученного агентством намерения приобщить негосударственных астронавтов к полётам на МКС. Как администрация Трампа, так и NASA хотят создать возможности для бизнеса на низкой околоземной орбите и Луне. Конечная цель состоит в создании сети компаний между Землёй и Луной, которая пригодится для дальнейших экспедиций на Марс в 30-х годах — если всё пойдёт по плану, подытоживает Forbes.