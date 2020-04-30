CNN: от «коронавирусного шока» нефть может так никогда и не оправиться

Даже после окончания пандемии коронавируса спрос на нефть может так больше никогда и не восстановиться до прежних величин — особенно если мир ждёт вторая волна пандемии, пишет CNN. Как отмечает канал, коронавирус может ускорить переход экономики к возобновляемым источникам энергии при долгосрочном снижении спроса на путешествия ввиду роста популярности работы в удалённом режиме.

Пандемия коронавируса уничтожила спрос на бензин и авиатопливо, учитывая, что миллиарды людей сидят по домам. При этом нет никаких гарантий, что спрос вообще когда-нибудь полностью восстановится — даже несмотря на то, что цены камнем ушли на дно, пишет CNN.

Нефтяная промышленность готовится к тому, что последствия кризиса будут сказываться на ней ещё очень долго. Служащие работают из дома. Население практически не перемещается по миру. Более того, граждане однажды неэкологичных городов привыкли к синему небу и теперь требуют более жёсткого контроля над объёмами выбросов, что позволяет правительствам активизировать борьбу с глобальным потеплением.

К этим переменам добавятся ещё и попытки инвесторов сбросить свои нефтяные активы. Вместе с тем, по сравнению с нефтяной сферой вложения в устойчивую энергетику оказались относительно надёжными, даже несмотря на волатильный рынок.

Все эти факторы могут говорить о том, что мировой спрос никогда не вернётся к своим рекордным показателям 2019 года — что должно пугать нефтяные компании, их сотрудников от Техаса до Западной Европы, а также такие страны как Россия, Нигерия и Ирак, которые во многом полагаются на экспорт чёрного золота.

«Думаю, что в результате кризиса энергетический переход только ускорится», — считает директор исследований устойчивой экономики BNP Paribas Марк Льюис.

Над производителями также нависла угроза второй волны заболеваний. Цены и так опустились до самого низкого за многие десятилетия уровня на фоне излишка предложения и худшего в истории шока спроса.

До начала пандемии аналитики прогнозировали пик спроса на нефть в районе 2040 года из-за нарастающей популярности электромобилей, роста энергоэффективности и перехода на альтернативные источники энергии. Однако коронавирус привёл к тому, что теперь от такого видения будущего приходится отказываться.

По самым минимальным оценкам, на то, чтобы преодолеть коронавирусный шок, у нефтянки уйдут многие годы. С учётом перевода многих экономик в режим анабиоза, спрос на энергию рухнул.

Подобная динамика вкупе с излишком предложения спровоцировала короткую, но жесткую ценовую войны между Саудовской Аравией и Россией — которая нанесла нефтяным рынкам «удар под дых».

Для того чтобы рынки успокоились, а цены начали расти, объём предложения на рынке должен существенно сократиться, причём на куда более значительные величины, чем предусматривает сделка ОПЕК+. Однако игрокам нефтерынка также будет нужно, чтобы рост спроса привёл к восстановлению цен во второй половине 2020 года. «Ключевой вопрос — это то, как быстро удастся сдержать пандемию COVID-19 и как быстро она прекратится, так как коронавирус диктует количество перемещений по всему миру, — отметил глава отдела нефтяных исследований в IHS Markit Джим Буркхард. — А этого пока никто не знает».

Нынешние прогнозы Уолл-стрит о восстановлении спроса в полном объёме в течение одного или двух лет строятся на двух ключевых предположениях: что правительство быстро снимут ограничения на перемещения, и что уровень экономической активности очень быстро отскочит до прежних уровней после окончания карантина.

Такой сценарий возможен, однако IHS Markit видит и альтернативный вариант развития событий, при котором правительства будут снимать ограничения медленнее. Фирма также не исключает и второй волны вируса. В этом случае, как отмечает CNN, уровень спроса может вообще никогда полностью не восстановиться.

«Если будет вторая волна — даже если она будет в четверть по силе от нынешней, — то она ударит по спросу на нефть и приведёт к ещё большему укоренению в изменениях в поведении», — полагает Буркхард.

По мнению Льюиса, коронавирус неизбежно окажет влияние на активность в развитых странах в долгосрочной перспективе. В частности, больше людей будут работать из дома даже после окончания пандемии, что снизит интенсивность перемещений. При этом, как считает эксперт, вирус оставит на людях психологический отпечаток, который приведёт к общему снижению пассажиропотока.

Подобные поведенческие сдвиги могут позволить правительствам начать предпринимать более агрессивные шаги по продвижению возобновляемых источников энергии, уходя от ископаемых горючих. Это, как предполагается, позволит странам раньше выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению по климату.