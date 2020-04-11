CNN: Москва и Эр-Рияд зарыли топор нефтяной войны — но этого может оказаться недостаточно

Россия и Саудовская Аравия положили конец нефтяной войне и теперь склоняют крупных нефтепроизводителей к сокращению объёмов добычи чёрного золота с целью стабилизации рыночных цен, пишет CNN. Тем не менее, как отмечает канал, снижения предложения даже на 10 млн баррелей/сутки может оказаться недостаточно с учётом всего размаха обвала спроса на нефть в контексте пандемии коронавируса.

Россия и Саудовская Аравия прекратили свою жестокую ценовую войну и теперь склоняют десятки крупных производителей нефти к заключению сделки по сокращению объёмов добычи чёрного золота с тем, что стабилизировать рынок, пострадавший от пандемии коронавируса, пишет CNN.



В ходе длительных видеопереговоров между членами ОПЕК и прочими добытчиками нефти сторонам удалось согласовать предварительные договорённости по рекордному сокращению объёмов добычи на 10 млн баррелей/сутки в мае и июне.



Тем не менее здесь во время переговоров появилось затруднение: Мексика отказалась примкнуть к сделке, после чего участники встречи в своём заявлении признали, что окончательная договорённость зависит от согласия этой страны. Теперь же всё внимание обращено на переговоры группы G20, в которых примет участие и Мексика.



В пятницу генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал страны G20 присоединиться к сокращению объёмов нефтедобычи. «Ни один из производителей — многие из которых это развивающиеся страны — от этого не остался в стороне и никто от этого не застрахован. Мы вынуждены рассматривать и переоценивать последствия этих событий практически на ежедневной основе», — заявил он.



Нефтепроизводители отчаянно пытаются повысить цены на чёрное золото после того, как Саудовская Аравия и Россия в начале марта вышли из соглашения по сокращению объёмов нефтедобычи, что привело к ценовой войне и затоплению рынка нефтью. Обвал же спроса на этот товар в результате пандемии коронавируса поспособствовал ещё большему снижению цен.



Тем не менее в пятницу появились намёки на то, что ОПЕК движется к компромиссу. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что он затронул эту тему в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом и согласился сократить объёмы нефтедобычи на 100 тыс. баррелей/сутки. Тем не менее эта цифра намного ниже тех 400 тыс., которых от неё пытались добиться другие энергоэкспортёры.



По словам Обрадора, Трамп сообщил ему, что США могут сократить объёмы нефтедобычи на 250 тыс. баррелей/сутки в качестве компенсации. Однако даже если нефтепроизводители уменьшат производство на 10 млн баррелей/сутки, данный показатель составит лишь около 10% обычного мирового предложения нефти, что, по некоторым данным, будет недостаточно в условиях обвала спроса на энергоносители. В результате крайне маловероятно, чтобы это решение сумело нивелировать значительное снижение цен на нефть.



Встреча в четверг началась с того, что Баркиндо выразил обеспокоенность насчёт цен на нефть и мирового спроса, заявив, что рынку требуется на 12 миллионов баррелей нефти в сутки меньше, чем сейчас. «Это шокирующие цифры! Беспрецедентные в современную эпоху, — отметил он. — Учитывая нынешнее беспрецедентное предложение и дисбаланс спроса, во втором квартале 2020 года может сложиться колоссальный излишек в 14,7 миллионов баррелей/сутки».



Однако, как напоминает CNN, даже такие мрачные прогнозы могут оказаться чрезмерно оптимистичными, так как в их рамках, по всей видимости, недооцениваются масштабы обвала спроса в свете жёстких ограничений на перемещения по причине пандемии.



Главный аналитик Oil Price Information Service Том Клоза считает, что объёмы спроса уменьшились, по крайней мере, на 20 млн баррелей/сутки. «Этого сокращения абсолютно недостаточно для стабилизации цен на нефть, по крайней мере, этим летом», — сообщил он.



В рамках предварительного соглашения с июля по декабрь объёмы нефтедобычи снизятся на 8 млн баррелей/сутки, в то время как для периода с января 2021 года по апрель 2022 года эта цифра составит 6 млн.



Чрезвычайное заседание ОПЕК, инициатором которого стала Саудовская Аравия, произошло вскоре после того, как Трамп призвал Эр-Рияд и Москву значительно сократить объёмы нефтедобычи.



По словам американского лидера, он обсудил производство нефти с Владимиром Путиным и саудовским королём Салманом. При этом в результате обвала цен на чёрное золото многим американским нефтяным компаниям грозит банкротство. По словам Трампа, он надеется, что стороны всё же придут к сделке по сокращению нефтедобычи. «Посмотрим, что будет дальше, но, как вы знаете, ОПЕК сегодня провёл встречу, и я бы сказал, что они приближаются к сделке», — сообщил американский президент.