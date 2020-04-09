Глава РФПИ: Россия и США справятся с коронавирусом, если оставят в прошлом разногласия и будут работать вместе

Сегодня мир столкнулся с пандемией коронавируса и экономической рецессией. Однако, как заявил в интервью CNBC генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Россия и США могут справиться с этими проблемами, если объединят усилия, как во Вторую мировую войну, и будут работать сообща.

Сегодня с нами на связи в прямом эфире особый гость — Кирилл Дмитриев. Он возглавляет Российский фонд прямых инвестиций. Кирилл, рады приветствовать вас этим утром. Большое спасибо, что встали так рано, чтобы побеседовать с нами.



КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ, генеральный директор РФПИ: Спасибо за приглашение, Хэдли.



Итак, вы — один из архитекторов этой российско-саудовской Антанты, за развитием которой мы наблюдали в течение последних нескольких лет. Разумеется, соглашение ОПЕК+ было важной частью этого процесса. Что, чёрт возьми, происходит сейчас? Неужели всё так плохо, как говорят? На ваш взгляд, они (представители России и Саудовской Аравии. — ИноТВ) соберутся и заключат какую-то сделку к концу недели?



КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ: У меня хорошие новости. Думаю, они к этому очень-очень близки. Взгляните на заявление, с которым президент Путин выступил в пятницу. Фактически он сказал, что Россия готова сократить добычу на 10 —12, возможно, даже больше, миллионов (баррелей нефти в сутки. — ИноТВ), что важно для рынков. Он говорил о том, насколько важна такая сделка. Иными словами, Россия настроена на соглашение.



На мой взгляд, мы с Саудовской Аравией проделали долгий путь. Мы преодолели множество трудностей. Многие сомневались, что мы заключим и самую первую сделку по сокращению добычи. Но мы преуспели. И, полагаю, мы гораздо ближе, чем многие думают. Я считаю, что весь рынок понимает, что эта сделка важна и она привнесёт большую стабильность, которая так необходима рынку. Мы к ней очень близки.



Давайте рассмотрим ситуацию шире, в контексте событий, которые происходили в последние несколько недель. На всё это, конечно, сильно повлияло чувство неопределённости, связанное с коронавирусом COVID-19. Он так стремительно распространился по Европе, а теперь стремительно распространяется по США. Не могли бы вы взглянуть на эту картину шире и сказать, каковы могут быть последствия для мировой экономики? Насколько, по-вашему, обострится ситуация в следующие полтора года?



КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ: Мы считаем, что мир ожидает большая рецессия. Откровенно говоря, мы уже обсуждали в Давосе, что уровень долговой нагрузки сейчас слишком высок. Соотношение глобального долга к мировым ВВП уже превышает 300 процентов, в то время как в период кризиса 2008 года оно составляло всего лишь 220 процентов.



Поэтому любое потрясение может серьёзно повлиять на экономику и привести к крупным проблемам. И мы сейчас наблюдаем очень, очень большое потрясение. Мы видим, как в мире идёт большая рецессия. Россия находится в неплохом положении, потому что у неё меньшее соотношение между долгом и ВВП, чем у большинства стран.



Но это пример того, что нам нужно работать вместе с США, чтобы стабилизировать мировую экономику, и частью этого является стабилизация цен на нефть. США могут потерять 10 миллионов рабочих мест, если рынок не стабилизируется. Поэтому мы очень тесно работаем с Соединёнными Штатами — с налоговым регулятором, с американским министром энергетики, — чтобы привлечь к предстоящему сокращению нефтедобычи и Америку. И я думаю, что России, Саудовской Аравии, США и другим странам необходимо вмешаться, чтобы стабилизировать рынок и дать стабильность миру, который движется, возможно, к крупнейшей рецессии в истории.



Сколько времени, по вашему мнению, должно пройти, прежде чем мы увидим признаки восстановления? Насколько глубокой и долгой, по вашим оценкам, будет рецессия? Как вы думаете, увидим ли мы восстановление экономики к концу 2020 года?



КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ: Мы надеемся, что какие-то признаки восстановления уже будут просматриваться, начиная со следующего года. Думаю, все делают всё, что в их силах, в плане налогово-бюджетного и кредитно-денежного стимулирования. И, на мой взгляд, все шаги здесь важны, но также очень большим фактором остаётся значительное падение спроса.



Мы также поддерживаем подход (Южной. — ИноТВ) Кореи и других стран, который заключается в массовом тестировании людей на коронавирус, а затем уже в возобновлении экономической деятельности. По-моему, очень важно вернуться к экономической деятельности. Не получится заставить всех сидеть по домам в течение следующих двух-трёх месяцев, поэтому, я считаю, программа тестирования играет очень большую роль. Ведь без проверки на коронавирус людей нельзя выпускать из режима самоизоляции. Так что для возобновления экономической деятельности очень важно провести массовое тестирование.



Кирилл, а если взглянуть на ситуацию с точки зрения отношений между США и Россией? Мы так много раз обсуждали тему этих отношений и их возможное улучшение при президенте США Дональде Трампе. И тут, несколько дней назад выходит статья Генри Киссинджера, который, по сути, утверждает, что миру нужен какой-то глобальный лидер. И многие скажут, что США больше не могут объединить всех вокруг себя. Какова здесь позиция России? Может быть, это её шанс стать тем самым лидером?



КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ: Думаю, что скорее это шанс стать лидерами и для нас, и для США, и для многих других стран. Точно так же, как мы сражались во Второй мировой войне, объединёнными усилиями многих стран. На самом деле, это такая же возможность.



И для нас было очень примечательно, когда мы оплатили половину стоимости отправки самолёта в США, а в ответ услышали множество негативных комментариев, что это российская пропаганда. Для меня это удивительно.



Потому что многие говорили, что для президента Путина это было возможностью набрать политические баллы за счёт президента США. Как вы можете на это ответить?



КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ: Если эти люди посмотрят, как это освещалось в России, то они увидят, что освещение было очень скромным, честно говоря, минимальным. И, я считаю, в такие времена, так же как и во время Второй мировой, Россия и США должны работать друг с другом. Это очень важно.



Лично про нас кто-то отпускал безумные комментарии, что таким образом РФПИ пытается добиться легитимности. Но нам не нужно её добиваться, мы и так успешно сотрудничаем с 18 ведущими суверенными инвестиционными фондами во всём мире и так далее.



Нас очень впечатлила американская рабочая группа, которая позволила нам отправить груз. Очень профессиональная команда. Россия и США работали вместе. И мы хотели противопоставить это политической стороне — желанию некоторых политизировать это и раздуть шумиху.



Мы же должны двигаться вперёд, а для этого нам необходимо создавать доверие. Нам очень нужно понять, что перед нами стоит очень трудная задача, справиться с которой можно, если США и Россия будут работать вместе, оставят в прошлом какие-то свои разногласия и впредь будут развивать отношения в позитивном ключе.



Вы высказывали мнение, что мы движемся прямиком к рецессии, и вы предвидите, что она ещё долго не закончится. У вас в запасе миллиарды долларов, которые вы можете привнести на рынок. Что вам сейчас кажется привлекательным? Во что вы собираетесь инвестировать? В такое нестабильное время…



КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ: Определённо, всевозможные онлайн-решения. Мы немало инвестируем в онлайн-системы обмена сообщениями. Мы видим значительный рост интернет-трафика. Мы также инвестируем в некоторые медикаменты против COVID, это «Фавипиравир» — японское лекарство, которое мы хотим производить в России. Мы также инвестируем в тест-системы. Мы рассмотрели 20 ведущих тест-систем и инвестировали в компанию EMG, у которой, по нашему мнению, одно из самых быстрых и эффективных решений в области тестирования в мире. Это портативная лаборатория, способная тестировать 20 —30 человек в час. Как мобильная станция.



Так что, по-моему, возможностей много. И я уверен, что COVID пройдёт. Мы верим, что в этом году оставим COVID позади. Но нам нужно быть гораздо внимательнее к тому, как другие подобные вещи скажутся на экономике в будущем. Так что, я думаю, люди и компании будут гораздо внимательнее к тестированию сотрудников. Например, уже 40 российских компаний заключили с нами контракты на два миллиона тестов. Но у нас в России уже накопилось неисполненных заказов более чем на 10 миллионов тестов. Так что мы видим, что тестирование — это огромная сфера, которую необходимо развивать. Даже когда COVID закончится.



Дата выхода в эфир 06 апреля 2020 года.



