CNBC: из-за переноса переговоров ОПЕК цены на нефть ждёт новый обвал

Страны ОПЕК и их союзники должны были провести телеконференцию в понедельник, и на фоне этого анонса цены на нефть выросли. Однако в итоге Россия и Саудовская Аравия стали друг друга критиковать, и встречу отложили, по предварительным данным, до 9 апреля. Как отмечают эксперты, опрошенные CNBC, из-за этого в понедельник можно ждать нового обвала цен на нефть.

Виртуальная встреча стран ОПЕК и их союзников, которая была назначена на понедельник, перенесена, сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники. Возможно, она теперь пройдёт в четверг 9 апреля.

О том, что встреча будет в понедельник, заговорили после того, как Дональд Трамп сказал CNBC, что, по его ожиданиям, Россия и Саудовская Аравия объявят о сделке по сокращению добычи нефти до 15 млн баррелей.

Нынешняя отсрочка переговоров, вероятно, скажется на ценах на нефть, полагают эксперты. Так, на фоне новостей о предстоящей встрече они поднялись на 30% за два дня. В них было заложено много оптимизма, и теперь в понедельник на торгах ожидается обвал.

Как отмечает автор статьи, и Саудовская Аравия, и Россия ожидали от США сотрудничества в попытках сбалансировать предложение нефти на мировых рынках. Однако американские компании по-прежнему работают на максимальных мощностях, что скоро во всём мире закончатся возможности для накопления нефти.

В пятницу Дональд Трамп встречался с представителями американской нефтедобывающей промышленности, и поговаривали, что он призовёт их к сотрудничеству по сокращению добычи. Однако никакого соглашения по итогам этой встречи объявлено не было. Сам же Трамп позже сказал, что в США свободный рынок и компании сами разберутся.

Как напоминает издание, странам ОПЕК и России в марте не удалось договориться о сокращении добычи нефти, и в ответ Саудовская Аравия обвалила свои цены до минимальных и вместе с этим нарастила производство, чтобы захватить большую часть рынка.

Дальше напряжённость между Москвой и Эр-Риядом только росла. Так, в пятницу Путин обвинил Саудовскую Аравию в том, что из-за её действий упали цены на нефть. В ответ на это в субботу министр иностранных дел Саудовской Аравии назвал слова Путина «лишёнными правды». А министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что комментарии его российского коллеги Александра Новака «категорически неверные и противоречат действительности». Так, Эр-Рияд возмутила идея, что его действия враждебны по отношению к производителям сланцевой нефти, ведь саудовцы активно инвестируют в американскую нефтяную промышленность.



Так что теперь, по оценкам экспертов, есть две проблемы. С одной стороны, вряд ли американские производители выступят с каким-либо соглашением о сокращении добычи нефти, хотя среди них мнения разделились. С другой стороны, похоже, что между Россией и Саудовской Аравией зреет новый дипломатический конфликт, пишет CNBC с опорой на мнения экспертов.