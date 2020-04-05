Экономист: Вашингтону нельзя бороться с «ценовой войной» — дорогая нефть ему ни к чему

«Ценовая война» между Россией и Саудовской Аравией вернула нефтяной рынок к «настоящей конкуренции», и Вашингтону ни в коем случае не следует пытаться её прекратить, пишет для Forbes американский экономист Райан Келлогг. По мнению эксперта, повышение цен на нефть в результате очередного «картельного сговора» в рамках ОПЕК+ не только дорого обойдётся потребителям чёрного золота, но и никак не поможет спасти американских нефтяников.

В связи с «беспрецедентным снижением» спроса на нефть на фоне пандемии нового коронавируса, а также ценовой войны, которую ведут Саудовская Аравия и Россия, цены на нефть в последние недели стремительно снижались: так, цена за баррель американской нефти WTI упала с $52 по состоянию на 1 февраля до $20 на 30 марта, пишет на страницах Forbes профессор Школы государственной политики им. Харриса при Чикагском университете Райан Келлогг. Как напоминает экономист, настолько дешёвой нефть не была с сентября 2001 года, когда теракты 11 сентября в США также спровоцировали обвал цен.



Нынешний кризис стал для американских нефтяников, многие из которых с большим трудом сохраняют прибыльность даже когда нефтяные котировки держались в районе $50 за баррель, настоящей катастрофой, продолжает Келллогг. Как подчёркивает экономист, если тогда бурение новых скважин для добычи сланцевой нефти было «сложным, но уж точно не бесперспективным способом заработать», то сегодня «это точно провальное предприятие». По этой причине в ближайшие месяцы следует ожидать практически полной остановки экспансии со стороны американских нефтяников, за чем вскоре последуют «снижение добычи, сокращения штата и банкротства», убеждён он.

В США многие авторитетные фигуры полагают, что Вашингтону следует ради спасения нефтяного сектора «агрессивно подтолкнуть» ОПЕК+ к прекращению ценовой войны; так считает и американский президент Дональд Трамп, отмечает автор. Иные, включая часть крупных производителей сланцевой нефти, пошли дальше, высказав предложения о том, что штат Техас должен присоединиться к ОПЕК+ и ввести квоты на производство нефти для размещённых на его территории нефтяных компаний, тогда как федеральное правительство сможет сыграть в этом процессе координирующую роль, пишет он.

«Подобные идеи — это кошмар для США и потребителей нефти по всему миру, а к тому же они практически ничем не помогут работникам нефтяного сектора и создадут скверный прецедент, — уверен Келлогг. — Мы должны не прекращать ценовую войну в ОПЕК, а приветствовать и поддерживать её».

Если Саудовская Аравия и Россия остановят конфликт и договорятся о сокращении производства на несколько миллионов баррелей в день, цена на нефть вырастет — и с каждым долларом, на который она будет повышаться, будут расти и цены на бензин в США, предупреждает эксперт. До начала пандемии страна расходовала около 20 млн баррелей горюче-смазочных материалов в день, и даже если спрос на нефть в Америке сократится на 25%, при повышении нефтяных котировок на $1 американские потребители будут вынуждены ежедневно «выкладывать из своего кармана на $15 млн больше» — причём как раз в тот момент, когда многие граждане страны испытывают финансовые затруднения в связи со снижением или полным исчезновением доходов, поясняет он.

В мировом масштабе последствия будут ещё более тяжёлыми, поскольку до пандемии общемировое потребление нефти составляло около 100 млн баррелей в день — даже при снижении спроса на те же 25%, за каждый доллар, добавляющийся к цене на нефть, придётся платить $75 млн ежедневно, рассуждает экономист. Между тем, многие страны-потребители нефти, включая европейские государства, Китай и Японию, также выступают для США важными торговыми партнёрами, а следовательно их убытки перекинутся и на Америку, полагает он. Остальные потребители — это бедные страны, которые вряд ли смогу себе позволить даже небольшой рост цен на ресурсы в тот момент, когда им приходится бороться с коронавирусом, отмечает Келлогг.

У любой медали есть две стороны — и потери, которые понесут потребители нефти, обернутся прибылью для производителей, признаёт эксперт. Вместе с тем, примерно половину нефти во всём мире по состоянию на 2018 год производили члены ОПЕК вместе с Россией, а значит значительная часть денег уйдёт именно в эти страны; конечно, выиграют от повышения цен на нефть и американские нефтяники, однако важно понимать, что настоящими выгодополучателями станут совсем не они, пишет он. Кроме того, по мнению автора, рост цен поможет компаниям больше зарабатывать уже на имеющихся скважинах, а не открывать новые, а значит у производителей нефти не будет стимула сохранять рабочие места — и прекращение бурения новых скважин всё равно спровоцирует в секторе масштабные сокращения.

Итак, если усилия по подталкиванию Саудовской Аравии и России к «ценовому сговору» увенчаются успехом, материальные ценности из США и мировых потребителей нефти пойдут в те же Саудовскую Аравию и Россию, другие страны ОПЕК, к держателям акций и ценных бумаг частных нефтяных компаний, а также арендодателям, получающим свой процент с добычи, убеждён Келлогг. «Я бы лично предпочёл, чтобы мы дали потребителям сохранить деньги и насладиться плюсами реальной конкуренции на мировом нефтяном рынке», — подчёркивает экономист.

Серьёзную проблему представляет собой и содержащийся в вопросе прецедент, убеждён эксперт. По мнению Келлогга, если США найдут повод объединиться с ОПЕК ради манипуляции нефтяными рынками сейчас, им ничто не помешает сделать это и в будущем, когда пандемия останется позади и спрос на нефть вернётся к нормальному уровню; кроме того, Вашингтону будет вовсе не обязательно ограничиваться одной лишь нефтью — если он «замирит» нефтяников, предприятия из других секторов, включая газовые, лесозаготовительные, металлургические и прочие, «выстроятся в очередь на лужайке перед Белым домом в надежде получить собственные разрешения на картельный сговор».

Аргументы о пользе снижения добычи нефти для окружающей среды также не назовёшь состоятельными, ведь «для борьбы против климатических изменений есть способы и получше, чем выписывать миллиардные чеки Саудовской Аравии», иронизирует автор. Обложив пошлинами выбросы двуокиси углерода, американские власти смогут снизить потребление нефти и одновременно обеспечить себе бюджет для смягчения экономических последствий пандемии или для вложений в технологии и материальные средства для борьбы непосредственно с коронавирусом, полагает он.

«Резкий старт конкуренции» на мировом нефтяном рынке стал «одной из немногих хороших вестей за в остальном трагичный минувший месяц», и американским властям совершенно точно не следует ни способствовать возвращению рынка к практикам «сговоров и манипулирования», ни тем паче в подобном участвовать, в заключение отмечает Келлогг.