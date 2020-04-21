Haaretz: Москва и Эр-Рияд продолжают борьбу на нефтяном рынке несмотря на официальное «перемирие»

Саудовская Аравия и Россия всё ещё борются за нефтяные рынки Азии и Европы несмотря на заключённое ими недавно «перемирие», пишет Haaretz. По данным газеты, соперничество двух «тяжеловесов» разворачивается теперь не во фьючерсах, а на спотовых рынках — и саудовские поставщики активно вторгаются на традиционно российские территории.

Несмотря на «перемирие», заключённое между Саудовской Аравией и Россией ради стабилизации нефтяных рынков и предполагающее рекордное снижение добычи, два «тяжеловеса» продолжают «обмениваться ударами», пишет Haaretz со ссылкой на западные СМИ. По информации израильской газеты, Москва и Эр-Рияд по-прежнему соперничают — но не во фьючерсах, а на спотовых рынках, особенно в Азии.

Как сообщают источники в трейдинговых компаниях, несмотря на примирительные заявления сторон, данные о поставках свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия активно пытается укрепить свои позиции в Азии, где спрос на нефть остаётся относительно стабильным по сравнению с остальным миром. Между тем, на азиатские рынки ещё с момента запуска Восточного нефтепровода, соединяющего российские месторождения с Азией через нефтеналивный порт Козьмино, полагается и Россия.

По данным западных СМИ, национальная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила свои официальные отпускные цены на май для Азии на все сорта нефти с $5 до $3 — притом что для Европы цены были сокращены не так сильно, а на некоторые тяжёлые сорта даже увеличились. Цены на нефть, предназначенную для поставок в Азию в мае, также понизили Ирак, ОАЭ и Кувейт, говорится в материале. Из-за этого снижения тарифы на ряд российских марок — включая Sokol и ESPO, которые обычно торгуются дорого по сравнению с маркерным сортом Dubai Crude, — вошли в «свободное падение», подчёркивается в статье.

Кроме того, Саудовская Аравия завоёвывает позиции и в Европе, которая является «родным» для России рынком: объём поставок нефти из королевства в Европу в апреле должен будет превысить 29 млн баррелей, что лишь чуть ниже рекорда, установленного в апреле 2016 года, пишет Haaretz. Как уточняет издание, ожидается рост поставок саудовской нефти сорта Arab Light — ближайшей в плане качества марки к российским «флагманским» сортам — в Италию, Турцию, Грецию, Францию и Польшу, а все эти страны также регулярно импортируют российскую нефть. В частности, польские НПЗ импортируют в апреле 560 тыс. тонн нефти Arab Light — и при этом впервые за долгое время не станут ввозить морем российскую нефть Urals.

«По мере сокращения спроса конкуренция становится ещё жёстче. Саудовцы пойти навстречу покупателю готовы. Быть может, России тоже стоит задуматься о спецпредложениях», — цитирует Haaretz представителя одного из европейских НПЗ.



По данным израильского издания, у России всё же есть существенное преимущество перед Саудовской Аравией на спотовом рынке — её широкая сеть нефтепроводов, позволяющая Москве продавать нефть дешевле конкурента, которому приходится искать танкеры и платить за доставку. «Российские месторождения соединены с НПЗ в Европе и Азии, и у нефтяных компаний заключены с ними долгосрочные контракты. В отличие от Саудовской Аравии, Россия не зависит от ставок фрахта и доступности судов», — прокомментировал ситуацию трейдер, работающий на европейском нефтяном рынке.