OLJ: страны ОПЕК+ договорились — худшего сценария удалось избежать

Страны ОПЕК и их партнёры пришли к соглашению по беспрецедентному сокращению добычи нефти. И даже если это не позволит восстановить рынок в прежнем объёме, худшего сценария удалось избежать, отмечают эксперты, опрошенные L'Orient-Le Jour. Впрочем, и в российском правительстве признают, что даже по наилучшим прогнозам вернуться к прежней экономической конъюнктуре получится не раньше конца года.
ОПЕК и её партнёрам в воскресенье вечером удалось договориться о самом большом сокращении добычи нефти в истории, несмотря на споры между Россией и Саудовской Аравией, сообщает L'Orient-Le Jour. Переговоры закончились решением о сокращении добычи нефти в мае и июне почти на 10 млн баррелей в день. Информацию подтвердили и министр энергетики Саудовской Аравии, и его коллега из Кувейта. Представитель Мексики также написал в Twitter о «единогласном соглашении 23 стран-участниц».
О том, что это очень хорошее соглашение для всех, написал и американский президент Дональд Трамп. По его словам, оно поможет сохранить сотни тысяч рабочих мест в сфере энергетики США. Он также поблагодарил и поздравил Владимира Путина и короля Саудовской Аравии.
Аналитики из агентства Rystad Energy отмечают, что, даже если это сокращение добычи будет меньше, чем требуется рынку, худшее развитие ситуации таким образом предотвращено.
Как напоминает издание, Москва и Эр-Рияд возобновили диалог после того, как 6 марта в Вене он был прерван. Обе страны-экспортёра нефти не ожидали, что на фоне коронавируса цены на нефть упадут так сильно. Поэтому в четверг лидеры провели первую видеоконференцию, пытаясь договориться по новым условиям, а в воскресенье, наконец, пришли к соглашению. Перед встречей в воскресенье министр энергетики России Александр Новак отмечал, что, по его мнению, действия Саудовской Аравии, которая стала наращивать свою добычу, были иррациональны.
Впрочем, и сейчас в Rystad Energy сомневаются в способности производителей поддерживать цены. По их словам, сокращение добычи не даст ценам упасть в бездну, но достигнуть равновесия рынка вряд ли удастся.
США в ОПЕК+ не входят, но, по словам Новака, поддерживают соглашение, которое идёт на пользу американским производителям сланцевой нефти. Американские предприятия готовы следовать в рамках этой логики и снизить производство на 2—3 млн баррелей в день. Но и сам Новак признал, что вернуться к прежней конъюнктуре удастся не раньше конца года в лучшем случае.
Ещё до спада цены на нефть держались в районе $60, но в начале прошлой недели они упали до минимальных значений с 2002 года — ниже $21, напоминает L'Orient-Le Jour.
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