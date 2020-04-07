WSJ: нехватка бензина в Венесуэле оказалась страшнее пандемии

Венесуэла столкнулась с новой экзистенциальной угрозой: нехваткой топлива, из-за которой становится невозможно доставлять продукты и питьевую воду, а также оказывать жизненно необходимые услуги населению, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, главной причиной дефицита, несмотря на большие запасы нефти, стало отсутствие нефтеперерабатывающих заводов и дорогой импорт.

На фоне коронавируса над венесуэльцами нависла новая экзистенциальная угроза: нехватка топлива. По мере наступления кризиса под давлением оказывается система перевозок, что в свою очередь усложняет производство и распределение продуктов и питьевой воды, а также утилизацию отходов. В ближайшие месяцы многие венесуэльцы могут умереть от других болезней помимо COVID-19, хронических недугов и недостаточного питания, причиной которого стала крайняя нехватка бензина, пишет The Wall Street Journal.

Возможности Венесуэлы по производству нефти и нефтехимических продуктов начали сокращаться вскоре после того, как Уго Чавес в 2002—2003 годах провёл в нефтяной госкомпании PdVSA массовые чистки, которые привели к потере около половины наличной квалифицированной рабочей силы. В последующие годы он заменил этих сотрудников политически благонадёжными людьми. Важной вехой в истории компании стал взрыв 2012 года на нефтеперерабатывающем заводе Amuay. «Режим» заявил, что катастрофа произошла в результате саботажа, однако в своём докладе венесуэльская оппозиция сообщила, что причиной аварии стало плохое техобслуживание.

Такие НПЗ, как Amuay, а также прочие нефтяные комплексы по всей стране однажды производили более 510 тыс. баррелей бензина и дизельного топлива в сутки. Таких объёмов хватало и для внутреннего потребления, и для экспорта за рубеж. Amuay частично восстановили после большого пожара, однако поставки высокооктанового бензина снизились на 50%. При этом сейчас ни Amuay, ни любой другой НПЗ в Венесуэле не работают.

Некоторое время на эту проблему можно было не обращать внимания из-за снижения спроса на топливо. Вместе с тем «режим» продолжил отправлять сырую нефть в США, импортируя оттуда бензин производства компании Citgo.

Однако в феврале 2019 года в результате попытки администрации Дональда Трампа восстановить демократию в Каракасе компания прекратила снабжать Венесуэлу. В свете такого поворота событий Мадуро сделал ставку на обмен сырой нефти на бензин таких компаний, как «Роснефть».

Обвал мировых цен на нефть стал ударом для венесуэльского чёрного золота. С учётом ужесточения американских санкций покупатели начали требовать больших скидок в качестве компенсации за риски. При этом сама «Роснефть» недавно передала свои активы в Венесуэле Кремлю, что говорит о том, что дела с южно-американским нефтепроизводителем приносят больше мороки, чем пользы.

«Режим» Мадуро, как считает The Wall Street Journal, — фактический банкрот, однако он продолжает поставлять дизельное топливо на Кубу и придерживается своей традиции продавать бензин в розницу за гроши. Теперь же страну, привыкшую к дешёвому и обильному бензину, поразил паралич. Люди, у которых есть машины, не могут их заправить. В большинстве домов нет пропана, что означает, что венесуэльцам не на чем готовить еду. Скорые не могут отвечать на вызовы. Фермеры не могут пользоваться техникой или доставлять продукты на рынок.

В пятницу агентство AP сообщило, что PdVSA заплатила в прошлом месяце €12 млн за 250 тыс. баррелей 95-октанового бензина. Но даже если эта партия прорвётся через военных США в Карибском море, этого количества хватит лишь на одну неделю.

Вместе с тем «режим» сообщил о намерении отремонтировать НПЗ Эль-Палито, однако опытные промышленники считают это непростой задачей. Но у Мадуро есть и другой вариант: депортировать своих кубинских телохранителей и шпионов, отойти в сторону и позволить провести выборы. Если он откажется от такого шага, он может убить больше людей, чем любой вирус, подытоживает The Wall Street Journal.