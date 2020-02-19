NYT: США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за помощь правительству Мадуро

Вашингтон ввёл новые ограничения против подразделения «Роснефти» Rosneft Trading, «которое помогает удержаться на плаву» венесуэльскому правительству Николаса Мадуро, пишет The New York Times. На завершение сделок с попавшей под жёсткие санкции компанией власти США предоставляют 90 дней, отмечает издание.

США ввели жёсткие экономические санкции в отношении дочерней компании «Роснефть» Rosneft Trading, «которая помогает удержаться на плаву действующему правительству Венесуэлы», и её президента Дидье Касимиро. Американские власти делают ставку на то, что их новые меры против президента Николаса Мадуро не дестабилизируют ситуацию на мировом нефтяном рынке, пишет The New York Times.

По мнению экспертов, говорить о глобальном эффекте санкций пока слишком рано. Особенно с учётом того, что экспорт венесуэльской нефти сократился после того, как в прошлом году администрация Трампа начала выдавливать Мадуро, переизбрание которого «широко оспаривалось», с его поста.

Тем не менее новые ограничения определённо ударят по «уже спотыкающейся» экономике латиноамериканской страны. Кроме того, их принятие совпадает с попытками лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо добиться от союзников более агрессивной позиции в отношении Мадуро.

Гуаидо приветствовал введение новых американских санкций, назвав их «победой». «Те, кто поддерживает диктатора, кем и откуда бы они ни были, должны нести ответственность», — написал политик в Twitter.

«Роснефть» продаёт порядка двух третей венесуэльской нефти, главным образом в Азию, «часто скрывая источник и пункт назначения груза», пишет газета. По словам американских властей, полученную в результате прибыль «коррумпированный режим» Мадуро использовал, чтобы удержать власть, в том числе с помощью армии и «жёстких репрессий против общества».

Представители администрации настаивают на том, что мировой рынок нефти достаточно стабилен, чтобы вынести новые наказания против «Роснефти» или любой организации, которая имеет с ней дело. Они добавили, что клиентам Rosneft Trading будет предоставлено 90 дней, чтобы прекратить отношения с российской транспортной компанией.

Мадуро «обрушил» экономику страны и способствовал массовому исходу местного населения. Новые санкции — одни из самых больших ударов по экономике Венесуэлы с тех, пор как в январе прошлого года США внесли в чёрный список её государственную нефтяную компанию, считает эксперт Университета Райса в Хьюстоне Франциско Мональди.

На его взгляд, «Роснефти» придётся задуматься, будет ли дальнейшее ведение дел с Венесуэлой выгодным с учётом санкционных потерь. Впрочем, ограничения могут дать обратный эффект, если геополитическая выгода от сотрудничества с ключевым союзником Москвы в Южной Америке окажется для компании важнее прибыли, рассуждает Мональди.