Der Standard: чтобы получить горючее вопреки санкциям, Куба купила танкер целиком

Чтобы обойти американские санкции и получить горючее, Кубе пришлось приобрести целый танкер, сообщает австрийская газета Der Standard. Владелец судна, перевозившего бензин для островного государства, не решался приблизиться к его берегам из страха перед штрафными мерами со стороны США, но правительство Кубы нашло решение и просто купило танкер целиком.

Чтобы получить горючее, несмотря на санкции США, Куба купила целый танкер, сообщает австрийская газета Der Standard.

Собственник судна, доставлявшего бензин на Кубу, не решался приблизиться к берегам острова в Карибском море из страха перед американскими санкциями. Об этом в интервью государственному телевидению Кубы рассказал министр транспорта Эдуардо Родригес.

«Нам пришлось купить судно — на средства из небольших финансовых запасов страны, — чтобы получить горючее», — отметил он. О том, откуда прибыл танкер, Родригес не упомянул.

Как напоминает издание, в прошлом году Куба столкнулась с дефицитом горючего, одним из последствий которого стало возвращение к использованию тягловых животных в сельском хозяйстве.

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель заявлял, что в возникшей нехватке горючего виноваты санкции, ужесточившиеся при администрации американского президента Дональда Трампа.

При Бараке Обаме, представлявшем демократов США, полное торговое эмбарго 1962 года было ослаблено. Трамп частично отменил эти послабления, обосновав это «подавлением людей Кубы» и поддержкой коммунистической Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тяжёлый кризис в южноамериканской стране коснулся и Кубы, отмечает австрийская газета. Островное государство в Карибском море получает от Венесуэлы нефть в обмен на услуги медиков и продаёт её для получения дохода в иностранной валюте, однако в последнее время объёмы поставок нефти существенно снизились, подчёркивает Der Standard.