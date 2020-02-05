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El Mundo: латиноамериканским турне Лаврова Москва даёт понять, что укрепляется «на задворках» США

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Глава МИД России Сергей Лавров отправляется в поездку в Латинскую Америку, в ходе которой он посетит Кубу, Венесуэлу и Мексику. Как пишет издание El Mundo, таким образом Москва явно показывает Вашингтону, что Россия уверенно укрепляет свои позиции «на задворках» своего исторического противника.
El Mundo: латиноамериканским турне Лаврова Москва даёт понять, что укрепляется «на задворках» США
Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется на этой неделе в Латинскую Америку. Как пишет El Mundo, этим визитом Москва явно показывает Вашингтону, что Россия уверенно укрепляет свои позиции «на задворках» своего исторического противника.

Как отмечает издание, своего главного геополитического и торгового союзника с распростёртыми объятиями ждут в Венесуэле. Российское влияние в стране столь очевидно, что даже спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс признал в январе, что Россия стала главным фактором того, что Мадуро сумел удержаться у власти.

В Каракасе Лавров встретится с Мадуро, министром иностранных дел Хорхе Арреасой и вице-президентом Делси Родригес. На переговорах будут обсуждаться сотрудничество в области энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, медицины, а также военно-техническое сотрудничество.  
 
Союзнические отношения с Россией весьма важны и для Кубы. В свете угроз новых санкций со стороны администрации Трампа Москва взаимодействует с Гаваной в осуществлении ряда экономических программ, начиная с модернизации системы железных дорог.
 
В Мехико главным пунктом повестки дня станет встреча с министром иностранных дел Марсело Эбрардо с целью «обмена точками зрения по актуальным международным и региональным проблемам». Россия также намерена вдохнуть новую жизнь в увядающее Содружество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное Уго Чавесом в качестве противовеса Организации Американских Государств.
 
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источник
El Mundo Испания Европа
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