El Mundo: латиноамериканским турне Лаврова Москва даёт понять, что укрепляется «на задворках» США

Глава МИД России Сергей Лавров отправляется в поездку в Латинскую Америку, в ходе которой он посетит Кубу, Венесуэлу и Мексику. Как пишет издание El Mundo, таким образом Москва явно показывает Вашингтону, что Россия уверенно укрепляет свои позиции «на задворках» своего исторического противника.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется на этой неделе в Латинскую Америку. Как пишет El Mundo, этим визитом Москва явно показывает Вашингтону, что Россия уверенно укрепляет свои позиции «на задворках» своего исторического противника.

Как отмечает издание, своего главного геополитического и торгового союзника с распростёртыми объятиями ждут в Венесуэле. Российское влияние в стране столь очевидно, что даже спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс признал в январе, что Россия стала главным фактором того, что Мадуро сумел удержаться у власти.

В Каракасе Лавров встретится с Мадуро, министром иностранных дел Хорхе Арреасой и вице-президентом Делси Родригес. На переговорах будут обсуждаться сотрудничество в области энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, медицины, а также военно-техническое сотрудничество.

Союзнические отношения с Россией весьма важны и для Кубы. В свете угроз новых санкций со стороны администрации Трампа Москва взаимодействует с Гаваной в осуществлении ряда экономических программ, начиная с модернизации системы железных дорог.

В Мехико главным пунктом повестки дня станет встреча с министром иностранных дел Марсело Эбрардо с целью «обмена точками зрения по актуальным международным и региональным проблемам». Россия также намерена вдохнуть новую жизнь в увядающее Содружество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное Уго Чавесом в качестве противовеса Организации Американских Государств.