NTD: более 70 заключённых сбежали из парагвайской тюрьмы через подземный тоннель

03:00 Эксперт: UKAD борется за деньги и власть Известный спортивный обозреватель Алан Мур считает, что Британскому антидопинговому агентству (UKAD) и Американскому антидопингому агентству (USADA) безразличны судьбы спортсменов.

03:00 Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.

03:00 Мур: вся антидопинговая система прогнила до основания Известный спортивный обозреватель Алан Мур выразил мнение, что запрос Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Британскогму антидопинговому агентству (UKAD) о выдаче допинг-проб легкоатлета Мо Фары, является частью внутренней борьбы в международном антидопинговом сообществе.

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03:00 В Крыму объявили штормовое предупреждение В Крыму выпустили штормовое предупреждение о сильных осадках и метели, ожидающихся 23 и 24 января.

03:00 В Узбекистане создали комиссию из-за ЧП в Томской области В Узбекистане сформирована правительственная комиссия для содействия расследованию причин пожара в Томской области, где погибли десять граждан республики и одна россиянка.

03:00 Подмосковье назвали лидером по заготовке донорской крови в ЦФО Московскую область назвали лидером по заготовке донорской крови в Центральном федеральном округе.

03:00 В Петербурге завели дело по факту гибели девушки от оборванного провода уличного фонаря В Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту гибели девушки от оборванного провода уличного фонаря.

03:00 Эксперт прокомментировал предложение ввести понятие педагогической тайны Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург прокомментировал предложение ввести понятие педагогической тайны для учителей.

03:00 «Зенит» разгромил катарский «Аль-Увайнах» в товарищеском матче В контрольном поединке санкт-петербургский «Зенит» одержал крупную победу над клубом «Аль-Увайнах» из Катара.

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03:00 Гендиректор «Сочи» прокомментировал информацию об аренде Кокорина Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации вокруг аренды форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

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03:00 В Петербурге арестован предполагаемый вербовщик ИГ Суд арестовал на два месяца 32-летнего жителя Санкт-Петербурга Исфандиера Акрамова, который был задержан по подозрению в вербовке россиян в ряды «Исламского государства»*.

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03:00 SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону Самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в Ростове-на-Дону.

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03:00 Эксперт СПЧ прокомментировал сообщения о пожаре в Томской области Эксперт Совета по правам человека при президенте России, ранее возглавлявший комиссию по миграционной политике СПЧ, Евгений Бобров прокомментировал сообщения о смертельном пожаре в Томской области.

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03:00 Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам при поездках в Китай Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, выезжающим в Китай, для недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

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03:00 Новые ТПУ могут появиться на станциях МЦД Нахабино и Одинцово Новые транспортно-пересадочные узлы могут быть построены на станциях Московских центральных диаметров Нахабино и Одинцово, а также в Подольске.

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03:00 Госдума прекратила полномочия депутата Михаила Авдеева Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Коммунистической партии Российской Федерации Михаила Авдеева.

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03:00 СМИ: Футболист «Реала» Одриосола арендован «Баварией» Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола до конца сезона будет выступать за мюнхенскую «Баварию».

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03:00 В Крыму отчитались об исполнении бюджета в 2019 году В Крыму отчитались об исполнении республиканского бюджета в 2019 году.