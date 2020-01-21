NTD: более 70 заключённых сбежали из парагвайской тюрьмы через подземный тоннель

Массовый побег из тюрьмы на границе Парагвая и Бразилии совершили около 75 заключённых, которые совершили подкоп на первом этаже. Среди беглецов и члены крупнейшей в Бразилии криминальной группировки, специализирующейся на транзите наркотиков. Власти Парагвая уволили директора тюрьмы и на время перекрыли границу в надежде поймать беглецов, передаёт NTD.
Не менее 75 заключённых бежали из тюрьмы в городе Педро-Хуан-Кабальеро на парагвайско-бразильской границе. В числе беглецов — члены крупнейшей в Бразилии криминальной группировки «Первая столичная команда».
Преступники прорыли тоннель, который начинается на первом этаже тюрьмы. Грунт складывали в мешки, которые хранили в камере. При этом бежали и заключённые с верхних этажей.
ХУАН ЭРНЕСТО ВИЛЬЯМАЙОР, глава кабинета президента по гражданским делам:Есть 75—76 человек, которые должны находиться в тюрьме, но эти 76 человек бежали. Что-то пошло не так, этого нельзя отрицать. Теперь нужно найти виновных и решить проблему. Мы постараемся поймать беглецов и найти виновных.
Министр юстиции Парагвая сообщила, что директор тюрьмы и шесть сотрудников тюремной администрации уволены. По её мнению, невозможно было не заметить готовящегося побега. Она подозревает, что преступники подкупили тюремное руководство.
Парагвайские следователи полагают, что беглецы ещё не покинули страну. Бразильские власти временно перестали пропускать людей через КПП на границе с Парагваем.
Город Педро-Хуан-Кабальеро считается транзитным пунктом для незаконного оборота наркотиков. Здесь действует несколько банд, включая «Первую столичную команду». В неё входят 13 тысяч членов, половина из них находится в тюрьмах.
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