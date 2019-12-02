24 Horas: настоящее боестолкновение — в перестрелке между наркокартелем и мексиканскими силовиками погибли более 20 человек

На границе с США, в мексиканском штате Коауила, произошло настоящее боестолкновение между наркокартелем и силовиками, передаёт Canal 24 Horas TV. В результате перестрелки как минимум 23 человека погибли, среди жертв — 4 стражей порядка и 17 членов преступной группировки, говорится в материале.
По меньшей мере 23 человека погибли в мексиканском штате Коауила в перестрелке между представителями наркокартеля, с одной стороны, и полицейскими и военными, с другой. Вооружённая группировка в течение нескольких часов удерживала муниципалитет Вилья-Унион.
Вот так теперь выглядит фасад муниципального совета Вилья-Унион. В этом муниципалитете, находящемся в мексиканском штате Коауила на границе с Соединёнными Штатами, произошло настоящее боестолкновение.
В полдень банда вооружённых людей как минимум на 14 машинах заняла населённый пункт и открыла огонь из крупнокалиберного оружия по зданию комиссариата и по близлежащим домам. Около семи часов ужаса. Соседи, находившиеся в своих домах, слушали пулемётные очереди.
Власти запросили подкрепления в виде полиции и военных. Погибли четыре сотрудника силовых структур и 17 членов наркокартеля. На внедорожниках были инициалы Северо-восточного картеля. Последний откололся от наркокартеля «Лос Сетас», который действует в соседнем штате Тамаулипас.
Президент Мексики Лопес Обрадор отметил свой первый год на посту главы государства. Обрадор признал, что все ещё нет экономического роста. Однако он при этом заверил, что теперь происходит более справедливое распределение богатств. Он также обратил внимание на то, что были приняты законы по борьбе с коррупцией.
АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Мы наводим порядок с верхов власти. Так что мы очищаем правительство сверху вниз так же, как чистят лестницы.
Тысячи членов сообщества мормонов — среди них были и члены семьи ЛеБарон, которые стали жертвами бойни, устроенной 4 ноября в штате Сонора, — и оппозиционные группы провели в городе Мехико манифестацию против беспрецедентного разгула насилия в стране и против правления президента Обрадора. Манифестация совпала с первой годовщиной его пребывания у власти. Протестующие поддержали предложение президента США, который пообещал обходиться с кланами наркоторговцев как с террористическими группировками.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
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