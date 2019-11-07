CNN: мексиканское правительство считает, что наркокартель расстрелял семью мормонов по ошибке

В ближайшие часы пройдут похороны девяти жертв жестокой бойни в Мексике. Три женщины и шестеро детей — все они были членами семьи мормонов — были убиты, по всей видимости, попав в засаду, устроенную наркокартелем.

Следователям до сих пор неизвестно, кто осуществил нападение и почему. Но в настоящий момент поступают подробности о том, как восьмерым удалось пережить эту атаку. Мэтт Риверс побывал на месте преступления в Мексике.

МЭТТ РИВЕРС, корреспондент CNN: Мы впервые направляемся к тому самому месту, где было совершено нападение на эти три машины. Следователи только что допустили нас сюда. Сами они, завершив работу, уехали. Вот что осталось от одной из машин, которые в понедельник, попав в засаду, подверглись жестокому нападению. Пятеро человек лишились жизни — 30-летняя Ронита Миллер и четверо её детей возрастом 12 лет, 10 лет и два 8-месячных младенца-близнеца.

Их застрелили. А их машину впоследствии подожгли. Вы можете видеть, насколько сильным было пламя. Посмотрите, тут расплавленный алюминий, это часть двигателя. Именно поэтому когда их родственники прибыли сюда, то от жертв, находившихся внутри, уже почти ничего не осталось.

Разумеется, это не единственная машина, подвергшаяся нападению. Далее по этой дороге были атакованы ещё два автомобиля. В целом были убиты девять человек. Следователи были сегодня по той причине, что мексиканское правительство хочет выяснить, кто это сделал.

Возможно, самый важный вопрос: зачем это было сделано? Мексиканское правительство указывает на то, что причина кроется в этом месте. Ведь то, где мы прямо сейчас стоим, — это один из самых опасных в мире районов, через который осуществляется перевозка наркотиков.

Уже в течение многих лет наркокартели воюют друг с другом и убивают друг друга, так как это один из самых прибыльных маршрутов для контрабанды наркотиков. Отсюда до американской границы — всего сотня миль.

И, как заявляет правительство, в этом случае, убийцы, возможно, обознались: один из картелей мог по ошибке принять эту машину за автомобиль другого картеля.

Но, по словам родственников, произошло всё это потому, что они (жертвы. — ИноТВ) были частью живущей в этом районе общины. И, возможно, картель умышленно напал на них. Упоминалось даже несколько причин для этого. Именно об этом говорят члены семьи.

Тем не менее мы бы хотели обратить внимание на то, где мы находимся. Так вот в результате этого нападения погибли не все. Семеро детей смогли выбраться отсюда. Ими руководил 13-летний мальчик, который помог спасти своих братьев и сестёр. Он вначале их спрятал, а затем пересёк этот район, пройдя более 10 миль по этой суровой и беспощадной местности. Этот поступок и раньше называли героическим. Но, посмотрев всё на месте событий здесь, на северо-западе Мексики, понимаешь, что это нечто большее, нечто невероятное.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2019 года.