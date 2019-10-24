BuzzFeed Оригинал

BuzzFeed: неловкая ситуация — Трамп пообещал построить стену в штате Колорадо, находящемся в сотнях миль от Мексики

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что собирается построить стену в штате Колорадо, чем сбил с толку многих людей, пишет BuzzFeed. Дело в том, что Колорадо не является пограничным штатом и находится в сотнях миль от американо-мексиканской границы.
BuzzFeed: неловкая ситуация — Трамп пообещал построить стену в штате Колорадо, находящемся в сотнях миль от Мексики
Reuters

В минувшую среду, выступая на ежегодной конференции Shale Insight в Питтсбурге, Дональд Трамп заявил о постройке стены в Колорадо, несмотря на то что этот штат находится почти в центре США и в сотнях миль от границы с Мексикой, пишет BuzzFeed.

«Мы построим стену на границе в Нью-Мексико и мы построим стену в Колорадо. Мы построим прекрасную стену — большую, которая действительно будет эффективной», — приводит издание заявление американского президента.
 
Как отмечает BuzzFeed, после слов о стене в Колорадо зрители начали хлопать, а некоторые из них даже поднялись со своих мест.
 
Издание напоминает, что Трамп обещает своим сторонникам построить стену на границе с Мексикой ещё с самого начала своей предвыборной кампании. При этом Колорадо не является пограничным с Мексикой штатом. «Неловкая ситуация… Колорадо не граничит с Мексикой. Хорошо, что теперь в нашем штате есть возможность бесплатно записываться в детские сады, так что наши дети смогут обучиться основам географии», — написал губернатор Колорадо Джаред Полис у себя в Twitter.
 
Американский сенатор Патрик Лихи опубликовал в своём Twitter изображение того, как стена в Колорадо выглядела бы на карте США.
 
 
 
Позднее Трамп отметил, что слова о стене в Колорадо были произнесены им в качестве шутки: несмотря на это многие люди были сбиты с толку и не поняли того, где всё же предполагается построить стену. Как отмечает BuzzFeed, ни Белый дом, ни Министерство внутренней безопасности США пока никак не прокомментировали высказывание президента. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
BuzzFeed США Северная Америка
теги
Дональд Трамп Мексика США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров