BuzzFeed: неловкая ситуация — Трамп пообещал построить стену в штате Колорадо, находящемся в сотнях миль от Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что собирается построить стену в штате Колорадо, чем сбил с толку многих людей, пишет BuzzFeed. Дело в том, что Колорадо не является пограничным штатом и находится в сотнях миль от американо-мексиканской границы.
В минувшую среду, выступая на ежегодной конференции Shale Insight в Питтсбурге, Дональд Трамп заявил о постройке стены в Колорадо, несмотря на то что этот штат находится почти в центре США и в сотнях миль от границы с Мексикой, пишет BuzzFeed.
«Мы построим стену на границе в Нью-Мексико и мы построим стену в Колорадо. Мы построим прекрасную стену — большую, которая действительно будет эффективной», — приводит издание заявление американского президента.
Как отмечает BuzzFeed, после слов о стене в Колорадо зрители начали хлопать, а некоторые из них даже поднялись со своих мест.
Издание напоминает, что Трамп обещает своим сторонникам построить стену на границе с Мексикой ещё с самого начала своей предвыборной кампании. При этом Колорадо не является пограничным с Мексикой штатом. «Неловкая ситуация… Колорадо не граничит с Мексикой. Хорошо, что теперь в нашем штате есть возможность бесплатно записываться в детские сады, так что наши дети смогут обучиться основам географии», — написал губернатор Колорадо Джаред Полис у себя в Twitter.
Американский сенатор Патрик Лихи опубликовал в своём Twitter изображение того, как стена в Колорадо выглядела бы на карте США.
Позднее Трамп отметил, что слова о стене в Колорадо были произнесены им в качестве шутки: несмотря на это многие люди были сбиты с толку и не поняли того, где всё же предполагается построить стену. Как отмечает BuzzFeed, ни Белый дом, ни Министерство внутренней безопасности США пока никак не прокомментировали высказывание президента.
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