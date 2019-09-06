MSNBC: ради стены Трамп отберёт деньги у школ и пожарных, но конгресс ещё может всё остановить

Сегодня суды решают, может ли Дональд Трамп урезать финансирование проектов Пентагона, среди прочего направленных на строительство школ и пожарных участков, и пустить всё на стену на границе, передаёт MSNBC. По сути, в таком случае конгресс профинансирует инициативу президента, ведь ему придётся выделять армии дополнительные средства. Как считает канал, законодатели ещё могут спасти ситуацию, но для этого им придётся объединиться.

Сейчас суды выносят решение относительно законности попыток президента перераспределить финансирование, которые конгресс упорно не одобряет, чтобы построить стену на южной границе. При этом, как вы можете помнить, за эту стену собиралась заплатить Мексика. Тем временем администрация Трампа хочет реализовать свой план, в рамках которого она заберёт из бюджета Пентагона 3,6 миллиарда долларов и направит их на строительство отрезка этой самой стены.

Как заявил министр обороны Марк Экспер, он урезает финансирование других программ на 3,6 миллиарда долларов. И это может значить либо то, что, хотя эти программы действительно необходимы, их попросту оставили без финансирования, либо что где-то в Пентагоне пылились никому не нужные 3,6 миллиарда долларов! Что в свою очередь значит, что это были лишние 3,6 миллиарда долларов.

Но вообще-то это вполне себе реальные проекты, всего их — 127. Как сообщает The Daily Beast, среди прочих инициатив Министерства обороны деньги должны были пойти на строительство начальных школ, складов для опасных отходов и пожарных участков. Как отмечает (журналист. — ИноТВ) Игор Бобич, в штате Кентукки, который в сенате представляет Митч Макконнелл, 62 миллиона долларов должны были быть направлены на строительство средней школы при военной базе Форт Кэмпбелл. Какая жалость. Теперь на эти деньги будут строить стену.

Одна из программ касается Аризоны. Сенатор от этого штата Марта Максалли сначала уверяла всех: «Не беспокойтесь, на перераспределение пойдут всего 30 тысяч долларов». А позднее её представитель сообщил, что сейчас президент собирается забрать у Аризоны 30 миллионов долларов, а не 30 тысяч. Процитирую: «Армия предоставила документ, в котором числительные были изначально приведены в тысячах. Мы не сразу разобрали такое обозначение». Ошибочка вышла. Подумаешь, в тысячу раз ошиблись.

Пентагон утверждает, что всё будет хорошо, если конгресс, вы только вдумайтесь, согласится «восполнить» урезанное финансирование. Но погодите-ка. То есть это значит, что конгресс всё-таки даст деньги на стену. Потому что если взять деньги из этих программ и вложить их в строительство стены, а затем восполнить недостающие средства по программам — вуаля, как-то так вы профинансировали стену.

Суды сейчас со всем этим разбираются. Американский союз защиты гражданских свобод заявил, что собирается в рамках своего иска против злоупотребления чрезвычайной ситуацией со стороны президента добиться судебного постановления о запрете использования этих средств. Но мы же знаем, что в соответствии с первой статьёй Конституции конгресс наделён «правом кошелька» и уполномочен распоряжаться бюджетными средствами. Если конгрессмены захотят оставить за собой право, закреплённое за ними в первой статье, они могут всё это остановить. А для этого они всего лишь могли бы провести через обе палаты один маленький законопроект, в котором чётко говорится, что новую стену строить нельзя. И тогда они смогли бы обойти вето Трампа.

Сенаторы-республиканцы Митт Ромни и Майк Ли объединили силы с демократами, чтобы обратить всеобщее внимание на стремление Трампа обойти конгресс, и правильно сделали, потому что президент пытается забрать у них их самые важные и весомые полномочия. Если конгресс, обе партии серьёзно намерены защитить свою закреплённую в Конституции власть, конгрессменам нужно забыть о межпартийных разногласиях и объединиться, чтобы принять законопроект, в котором будет чётко прописано: строить стену нельзя. У них есть на это полномочия, и они вправе ими воспользоваться. Воспользуйтесь своим правом или потеряете его.

Дата выхода в эфир 04 сентября 2019 года.