CNN: кандидат в президенты США призвала прогнать «Дориан» силой мысли

«Духовный гуру» и кандидат в президенты США от Демократической партии Марианна Уильямсон опубликовала твит, в котором призвала американцев побороть ураган «Дориан» молитвами и силой мысли, пишет CNN. Пост политик вскоре удалила, а в ответ на насмешки заявила, что «слишком секуляризованные» леваки потому и теряют голоса, что свысока смотрят на религиозных людей.

В среду 4 сентября одна из кандидатов в президенты США от Демократической партии Марианна Уильямсон опубликовала на своей странице в Twitter пост с призывом прогнать ураган «Дориан» «силой мысли», сообщает CNN.

Правда, очень скоро Уильямсон удалила свой пост, но он не остался незамеченным. Журналистам удалось заскринить сообщение, чем они и поспешили поделиться в том же Twitter.

— Daniel Dale (@ddale8) 4 сентября 2019 г.

«Багамы, Флорида, Джорджия и обе Каролины… возможно, нам остаётся только молиться за них. Если мы, миллионы человек, представим, как «Дориан» поворачивает прочь от нашей земли, это не такая уж и безумная идея: таким образом мы используем силу мысли. Посвятите две минуты молитве, визуализации и медитации за тех, кто оказался на пути у бури», — написала демократка в своём удалённом посте.

Чуть позже вместо призыва побороть «Дориан» «силой мысли» на странице Уильямсон появился твит с предложением помолиться за «жителей Багам, Флориды, Джорджии и обеих Каролин». Как объяснила в электронном письме CNN представитель избирательного штаба Уильямсон Патриша Ивинг, первый пост кандидата в президенты «был метафорой», но, из-за того что он «вводил людей в заблуждение», его пришлось удалить. Также Ивинг обвинила СМИ в несправедливом отношении к Уильямсон: «Когда другие говорят о молитвах и ментальных практиках, их высказывания считаются глубокими, но к Уильямсон предъявляются другие требования».

Сама же кандидат потом ещё и пожаловалась на то, что «чрезмерно секуляризованные левые» постоянно насмехаются над религиозными людьми, которые думают, что их молитвы могут предотвратить природную катастрофу. «Я родилась и выросла в Техасе и своими глазами это видела. Миллионы людей сегодня молятся, чтобы «Дориан» развернулся прочь от земли», — заявила Уильямсон и подчеркнула, что именно из-за своих насмешек и высокомерия демократы сегодня теряют свои голоса.

Как напоминает CNN, ураган «Дориан» бушевал на Багамах два дня, и оставил после себя по крайней мере семь погибших, среди которых 8-летний мальчик. Теперь же буря движется в сторону штатов Южная и Северная Каролина и Флорида.

О своём намерении баллотироваться в президенты «духовный гуру» и писательница Марианна Уильямсон объявила в январе. Она призвала к «моральному и духовному пробуждению» Америки и пообещала «использовать любовь в политических целях», чтобы одержать победу над Дональдом Трампом. Впрочем, появившись на первых двух дебатах кандидатов в президенты Демократической партии, Уильямсон не сумела набрать нужное число голосов для следующих дебатов в сентябре.