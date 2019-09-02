CNN: войдёт в учебники по истории — «Дориан» обрушится на Багамы, как ни один прежний ураган

Ураган «Дориан» подобрался к Багамам и вот-вот обрушится на острова с такой силой, как ни один шторм до этого, сообщает CNN. Во Флориде близ побережья люди активно готовятся к буре: заколачивают окна, кое-где ведётся принудительная эвакуация. Власти не исключают, что ураган может не слишком сильно зацепить штат, но подчёркивают, что они к непогоде готовы.

Как мы уже сообщали, ураган «Дориан» в настоящий момент завис над островом Большой Багама. Туда, в курортный город Фрипорт, направился наш корреспондент Патрик Оппман.



ПАТРИК ОППМАН, корреспондент CNN: Погода здесь, во Фрипорте постепенно портится — сюда движется ураган «Дориан», который отошёл от соседнего острова Абако и подходит к острову Большой Багама, на котором мы и находимся.



Чувствуется, как усиливаются ветер и дождь, и ситуация будет только ухудшаться, поскольку ураган не только отличается поразительной силой — он имеет пятую категорию и является самым сильным ураганом, когда-либо приходившим на Багамы, — но и движется очень медленно. Это смертельно опасное сочетание, особенно для такого архипелага, как Багамы, где многие острова поднимаются над морем не так уж и высоко. Например, высочайшая точка острова, на котором мы сейчас находимся, — всего лишь девять с небольшим метров над уровнем моря. Поэтому, учитывая, что штормовой нагон «Дориана» составит 6 метров, это будет значить, что в ближайшие часы и дни большая часть острова, на котором я нахожусь, погрузится под воду, а ещё более низкие острова поблизости скроются под водой полностью.



Это ужасные новости для множества людей, которые решили переждать ураган в более низколежащих местах этого острова и на других островах вокруг нас. Но сейчас уже мало кто может что-то сделать, потому что буря набирает обороты и погодные условия продолжают ухудшаться. Об этом шторме точно будут писать в учебниках по истории. Ураган «Дориан» обрушится на Багамы, и такого эти острова ещё никогда не видели. «Дориан» нанесёт по Багамам удар такой силы, какого не наносил ни один ураган до этого.



Патрик Оппманн, CNN, Фрипорт, Багамы.



Как мы уже упоминали, вдоль Восточного побережья штата Флорида повсюду звучат оповещения об урагане. В некоторых областях уже началась принудительная эвакуация. Местные жители заколачивают окна и витрины магазинов. Шериф округа Мартин обнародовал вот такое тревожное предупреждение.



УИЛЬЯМ СНАЙДЕР, шериф округа Мартин, штат Флорида: Мы находимся где-то в 32 километрах от катастрофического урагана, который приближается к побережью Трежер Кост. Если он будет вести себя в соответствии с прогнозами, с нами всё будет в порядке.



Губернатор Флориды Рон Десантис не разделяет такой оптимизм. По его словам, ураган «Дориан» подобрался уже слишком близко, но штат к встрече готов.



РОН ДЕСАНТИС, губернатор штата Флорида: Национальная гвардия Флориды выделит 4500 солдат и служащих авиации, они приведены в полную готовность. В их распоряжении есть 15 вертолётов, ещё 24 машины могут быть стянуты к нам из различных точек базирования сил Национальной гвардии в регионе. Кроме того, формирования армии на действительной военной службе заблаговременно перебросили 40 дополнительных вертолётов к границам штата, чтобы, если понадобится, мы смогли принять необходимые меры.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 02 сентября 2019 года.