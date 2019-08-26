Euronews Оригинал

Euronews: Папа Римский призвал помолиться за горящие леса Амазонии
Папа Римский призвал помолиться за успех в борьбе с пожарами в Амазонии, где уже четвёртую неделю горят леса. Бразилия и соседняя Боливия просят помощи, на тушение огня брошены подразделения военных, передаёт Euronews. Местные жители также пытаются предотвратить распространение огня в сельве, которая считается «зелёными лёгкими» нашей планеты, но пока это мало где получается.

Папа Римский Франциск в воскресном обращении к верующим призвал молиться за скорейшее прекращение лесных пожаров в Амазонии. Они не прекращаются уже больше трёх недель. 

ФРАНЦИСК, Папа Римский: Давайте помолимся за то, чтобы совместные усилия как можно скорее положили бы этому конец. Эти лесные «лёгкие» жизненно важны для планеты.

Шесть из девяти штатов бразильской Амазонии просят помощи военных. В субботу президент страны санкционировал участие армии в борьбе со стихией. В Генеральном штабе доложили, что в регионе размещены 44 тысячи солдат и офицеров, готовых помочь пожарным, а подкрепления можно перебросить из других частей страны. ВВС уже предоставила самолёты для тушения с воздуха и для десантирования пожарных отрядов. 

Техническую помощь предлагают и другие страны, однако некоторым из них помощь нужна самим. Лесные пожары бушуют и в соседней Боливии, там уже сгорело 800 тысяч гектаров.  

МУЖЧИНА: Мы добровольцы, пришли сюда бороться с огнём. Но он, похоже, распространяется только быстрее…

ДЕВУШКА: Нам нужен каждый! Нам нужна любая помощь, потому что наших сил уже не хватает.

По масштабам нынешние пожары в сельве — крупнейшие по меньшей мере за пять лет. Из-за огромного значения Амазонии для всей планеты происходящее вызвало большую озабоченность во всём мире.

МУЖЧИНА: Очень горько смотреть на это! Всё потеряно. Даже звери и птицы — и те сгорели, ничего не осталось…

Экологи называют причиной пожаров политику бразильского президента Болсонару. Он, в свою очередь, не исключает, что пожары — как раз провокация экоактивистов.

Дата выхода в эфир 25 августа 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Боливия Бразилия жара животные католическая церковь климат Латинская Америка лес окружающая среда Папа Римский пожар религия экология
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров