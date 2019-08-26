Euronews: Папа Римский призвал помолиться за горящие леса Амазонии

Папа Римский призвал помолиться за успех в борьбе с пожарами в Амазонии, где уже четвёртую неделю горят леса. Бразилия и соседняя Боливия просят помощи, на тушение огня брошены подразделения военных, передаёт Euronews. Местные жители также пытаются предотвратить распространение огня в сельве, которая считается «зелёными лёгкими» нашей планеты, но пока это мало где получается.
Папа Римский Франциск в воскресном обращении к верующим призвал молиться за скорейшее прекращение лесных пожаров в Амазонии. Они не прекращаются уже больше трёх недель.
ФРАНЦИСК, Папа Римский:Давайте помолимся за то, чтобы совместные усилия как можно скорее положили бы этому конец. Эти лесные «лёгкие» жизненно важны для планеты.
Шесть из девяти штатов бразильской Амазонии просят помощи военных. В субботу президент страны санкционировал участие армии в борьбе со стихией. В Генеральном штабе доложили, что в регионе размещены 44 тысячи солдат и офицеров, готовых помочь пожарным, а подкрепления можно перебросить из других частей страны. ВВС уже предоставила самолёты для тушения с воздуха и для десантирования пожарных отрядов.
Техническую помощь предлагают и другие страны, однако некоторым из них помощь нужна самим. Лесные пожары бушуют и в соседней Боливии, там уже сгорело 800 тысяч гектаров.
МУЖЧИНА:Мы добровольцы, пришли сюда бороться с огнём. Но он, похоже, распространяется только быстрее…
ДЕВУШКА: Нам нужен каждый! Нам нужна любая помощь, потому что наших сил уже не хватает.
По масштабам нынешние пожары в сельве — крупнейшие по меньшей мере за пять лет. Из-за огромного значения Амазонии для всей планеты происходящее вызвало большую озабоченность во всём мире.
МУЖЧИНА:Очень горько смотреть на это! Всё потеряно. Даже звери и птицы — и те сгорели, ничего не осталось…
Экологи называют причиной пожаров политику бразильского президента Болсонару. Он, в свою очередь, не исключает, что пожары — как раз провокация экоактивистов.
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