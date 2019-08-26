Welt: страны G7 помощь по спасению «лёгких планеты» от огня предложили, но конкретных шагов не предприняли

Крупные индустриальные страны предложили помощь в тушении лесных пожаров в Амазонии и ликвидации последствий, сообщает Welt. Необходимо найти совместное решение, призвали участники саммита G7 во Франции. Более конкретных заявлений, однако, сделано не было, а тем временем «лёгкие планеты» по-прежнему охвачены огнём, подчёркивает немецкий телеканал.

По многим пунктам мнения участников саммита G7 сильно расходятся. В одном вопросе они, однако, быстро пришли к согласию: индустриальные страны хотят оказать помощь в тушении лесных пожаров в Амазонии и ликвидации последствий. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о намерении разморозить предназначенные для облесения средства, как только пожары потушат. Впрочем, пожары опустошительны, и быстро справиться с ними не удастся.

Облако дыма над Бразилией продолжает увеличиваться, в результате чего Амазонию практически уже не видно. Около 43 тысяч солдат и несколько пожарных самолётов президент Бразилии Жаир Болсонару бросил на борьбу с огнём, поддавшись тем самым международному давлению.

«Болсонару сжигает наше будущее. Планеты Б нет» — написано на плакате. Жители Рио-де-Жанейро вышли на акцию протеста против природоохранной политики президента.

ДЕМОНСТРАНТ: Мы должны это остановить. Пострадает не только Бразилия, но и вся планета.

ДРУГОЙ ДЕМОНСТРАНТ: Человечество зависит от Амазонии. Её просто необходимо защитить.

ДЕМОНСТРАНТКА: Есть множество способов помочь Амазонии. Можно, например, не есть мясо пару дней в неделю.

Ведь из-за массового потребления мяса фермеры здесь нуждаются во всё более обширных пахотных угодьях. Бразильская полиция ведёт расследование против группы из 70 человек, в их числе фермеры, которые могли устроить пожар.

«Эксперты федеральной полиции разберутся в деле. Если в Амазонии имели место умышленные поджоги, виновные будут сурово наказаны», — написал у себя на странице в Twitter министр юстиции Бразилии Серхио Моро.

В Бразилии свирепствуют сильнейшие за последние годы пожары.По данным бразильского космического агентства, количество пожаров выросло на 82 процента по сравнению с прошлым годом — в общей сложности более 79 тысяч. На снимках со спутников американского космического агентства NASA видно, что почти во всей Южной Америке вспыхнуло небывалое количество пожаров. Перу, Боливия, Парагвай, Аргентина хоть и сражаются с пламенем, но безуспешно.

Из-за распространения огня и дыма крупные индустриальные страны незамедлительно предложили помощь. На полях саммита G7 его участники договорились предоставить финансовую и техническую помощь. Речь идёт о лёгких планеты, поэтому необходимо найти совместное решение, призвали участники встречи. Более конкретных заявлений, однако, сделано не было. А тем временем лёгкие Земли по-прежнему охвачены огнём.

Дата выхода в эфир 26 августа 2019 года.