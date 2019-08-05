Euronews: эксперты говорят об экологической катастрофе — на восстановление тайги уйдёт больше века

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14:01 Возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали шестерых сталкеров Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании шестерых сталкеров, пытавшихся попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

13:58 Матч квалификации Лиги Европы «Тун» — «Спартак» рассудят боснийцы На встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между швейцарским «Туном» и московским «Спартаком» назначена бригада судей из Боснии во главе с Ирфаном Пельто.

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13:37 В Киргизии спасатели обнаружили тело погибшего российского альпиниста Спасатели МЧС Киргизии в Ошской области обнаружили тело альпиниста из России, переставшего выходить на связь несколько дней назад.

13:37 В Совфеде заявили, что США попали в плен своих санкций против России Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Минфина США о том, что новый пакет санкций в связи с делом об отравлении в Солсбери вступит в силу 26 августа.

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13:29 УЕФА назначил арбитров на матч ЛЧ «Краснодар» — «Порту» Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обслужит немецкая бригада судей во главе с Тобиасом Штилером.

13:22 Роскомнадзор отреагировал на сообщения об утечке данных в «Бинбанке» Роскомнадзор после сообщений СМИ об утечке данных клиентов «Бинбанка» потребовал от банка «Открытие» разъяснить ситуацию. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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13:18 Полиция Гонконга задержала 82 человека в ходе протестов Полиция Гонконга задержала 82 человека во время протестов 5 августа. Об этом информирует издание South China Morning Post.

13:07 В Крыму погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу На одном из необорудованных пляжей Севастополя утонули две российские спортсменки.

13:02 Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.

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11:50 В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции. Об этом информирует ANI News.

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