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Euronews: эксперты говорят об экологической катастрофе — на восстановление тайги уйдёт больше века
Пока в Сибири и на Дальнем Востоке продолжают бороться с масштабными лесными пожарами, эксперты предупреждают об экологической катастрофе. По сведениям NASA, дым от сибирских пожаров уже добрался до Аляски и побережья Северной Америки. Согласно предварительным оценкам, для восстановления тайги теперь потребуется больше века, передаёт Euronews.

В Сибири и на Дальнем Востоке продолжается борьба с огнём. К тушению лесных пожаров привлечены десять тысяч человек, три тысячи единиц техники, 70 воздушных судов, в том числе военная авиация.

Пламенем охвачена территория в более чем три миллиона гектаров. Для сравнения, это больше площади Бельгии.

АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЁВ, МЧС России: Масштабы очень велики. Также летали на вертолётах, наблюдали, какие территории горят. Жалко лес.

В российском отделении Greenpeace заявляют, что тушить пожары надо было ещё месяц назад. Теперь, когда огонь распространился на территорию таких размеров, одна надежда — на дождь. Но в полыхающих регионах установилась сухая и ветреная погода.

В NASA сообщают, что дым от сибирских пожаров добрался до Аляски и до западного побережья Северной Америки. Эксперты заявляют о настоящей экологической катастрофе. На восстановление тайги уйдёт больше века.

Дата выхода в эфир 04 августа 2019 года.

 

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