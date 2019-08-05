Euronews: эксперты говорят об экологической катастрофе — на восстановление тайги уйдёт больше века

Пока в Сибири и на Дальнем Востоке продолжают бороться с масштабными лесными пожарами, эксперты предупреждают об экологической катастрофе. По сведениям NASA, дым от сибирских пожаров уже добрался до Аляски и побережья Северной Америки. Согласно предварительным оценкам, для восстановления тайги теперь потребуется больше века, передаёт Euronews.
В Сибири и на Дальнем Востоке продолжается борьба с огнём. К тушению лесных пожаров привлечены десять тысяч человек, три тысячи единиц техники, 70 воздушных судов, в том числе военная авиация.
Пламенем охвачена территория в более чем три миллиона гектаров. Для сравнения, это больше площади Бельгии.
АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЁВ, МЧС России:Масштабы очень велики. Также летали на вертолётах, наблюдали, какие территории горят. Жалко лес.
В российском отделении Greenpeace заявляют, что тушить пожары надо было ещё месяц назад. Теперь, когда огонь распространился на территорию таких размеров, одна надежда — на дождь. Но в полыхающих регионах установилась сухая и ветреная погода.
В NASA сообщают, что дым от сибирских пожаров добрался до Аляски и до западного побережья Северной Америки. Эксперты заявляют о настоящей экологической катастрофе. На восстановление тайги уйдёт больше века.
Народный артист России и известный поклонник «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал появление баннера на фан-секторе команды, который, предположительно, был адресован темнокожему новичку команды Малкому.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Минфина США о том, что новый пакет санкций в связи с делом об отравлении в Солсбери вступит в силу 26 августа.
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции. Об этом информирует ANI News.
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер раскритиковал своего бывшего оппонента Тайсона Фьюри за выбор малоизвестного соперника для нового боя.
Эксперты Института экономики роста имени Столыпина считают, что в 2019 году в российской экономике может быть зафиксирована техническая рецессия. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на обзор института.
Минфин Соединённых Штатов сообщил, что новый пакет антироссийских санкций в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери вступит в силу 26 августа.
Спасатель, пропавший во время тушения лесного пожара в Эвенкийском районе Красноярского края, нашёлся живым. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Богучанского района региона.