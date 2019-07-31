ZDF: «зелёные лёгкие» Сибири задыхаются в пожарах и дыму

Лесные пожары в Сибири полыхают без остановки, сообщает ZDF. Из-за сухой почвы, высоких температур и нехватки воды для тушения во многих местах пожарные команды больше не оказывают сопротивление стихии. Если природа продолжит гибнуть в том же темпе, то в худшем случае ближайшие десять лет в Сибири не будет лесов, предостерегает немецкий телеканал.

Если смотреть сверху, бесперспективность множественных попыток потушить пожар становится очевидной. Леса, почти никаких населённых пунктов, нехватка воды для тушения. В этот раз ежегодные пожары в Сибири начались раньше и стали масштабнее. Горят больше трёх миллионов гектаров леса. Сухая почва, высокие температуры, пожар распространяется под землёй.

РЕНАД ЯГУДИН, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: Этот вихрь находится на севере Томской области. Он привёл к ротации воздушных масс. Дым не уходит, потому что ветер слабый.

Томск, Красноярск, Новосибирск — повсюду одна и та же картина: ясного неба не видно. Людям — особенно пожилым — приходится тяжело из-за смога и постоянного запаха гари.

РАИСА БРОВКИНА, пенсионерка: Дым — это ужас. Из-за него кружится голова. А ещё этот рвотный рефлекс. Белым дым очень едкий.

Спутниковые снимки показывают, что Россия — это только одна из горячих точек. В некоторых частях Гренландии, Аляски, Канады пожары полыхают уже месяцами. Раньше их удавалось потушить за пару дней. Отдельные участки и маленькие сёла в Сибири сгорели дотла.

НИНА ВЯТКИНА, жительница села: Было страшно. Огонь обрушился на нас как лавина. Мой сосед Иван лишился дома.

Во многих местах пожарные команды перестали оказывать сопротивление огню. Зелёные лёгкие Сибири умирают. Их площадь составляет 800 миллионов гектаров, и для климата они имеют такую же ценность, как и влажный тропический лес.

КОНСТАНТИН КОДАКОВ, Всемирный фонд дикой природы (WWF Россия): Треть наших древесных насаждений гибнет в результате нынешних пожаров. В общей сумме это три миллиона гектаров. Эта цифра в три раза превышает вырубку для нужд деревообрабатывающей промышленности. А все виды деревьев, которые высаживаются дополнительно, ещё более восприимчивы к огню и горят быстрее.

Если природа продолжит гибнуть в том же темпе, то в худшем случае в Сибири не будет лесов ближайшие десять лет.

Дата выхода в эфир 30 июля 2019 года.