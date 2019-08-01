ORF: Путин отправил армию на борьбу с сибирскими пожарами

В Сибири продолжают бушевать масштабные лесные пожары, сообщает ORF. На борьбу с ними глава Кремля Владимир Путин отправил в регион армию. Свою помощь предложил и американский президент Дональд Трамп. В Москве сочли, что это знак нормализации отношений двух стран.
Президент России Владимир Путин отправил в Сибирь армию для борьбы с масштабными лесными пожарами. Президент США позвонил по телефону и предложил помощь. В Кремле сочли, что телефонный звонок свидетельствует о нормализации отношений двух стран.
2700 пожарных работают целыми днями. В Сибири действуют 147 очагов лесных пожаров. В регионе наблюдается необычно высокая температура в 30°, что усложняет работу пожарным. На данный момент пострадала территория площадью 30 000 км². Это как Нижняя и Верхняя Австрия вместе взятые.
Из-за дыма многие рейсы пришлось отменить. Местами видимость составляет всего 100 метров. Есть опасения, что смог вскоре доберётся до Москвы. Не только на севере России, но и в Аляске с Канадой идут необычайно масштабные пожары. Юг Сибири напротив страдает от последствий ежегодного таяния льдов и сильного циклона. Там большие части территорий оказались под водой. Затоплено больше 100 поселений.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о том, что Финляндия с 1 сентября начнёт запрашивать у граждан России при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как того требуют директивы Евросоюза.
Американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Nation News оценил предложение американского президента Дональда Трампа помочь в тушении пожаров в России.
Глава польского МИД Яцек Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.
В первые шесть месяцев 2019 года в России продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% превышает показатель за аналогичный период 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Глава департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв не исключил, что российская сторона воспользуется предложением Соединённых Штатов о помощи при тушении лесных пожаров в Сибири.
Поправки в законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ, работающих в России.
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал обмен своего соотечественника Никиты Гусева из «Вегас Голден Найтс» и подписание контракта с «Нью-Джерси Дэвилз».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поручил создать комиссию для расследования «серии инцидентов», которые произошли на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова обсудит реализацию национальных проектов с жителями региона, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент внешних и общественных связей.
В Московской области начали принимать заявки на получение грантов на поддержку производителей сыра и грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом сообщает телеканал «360».
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал вступление в силу закона об ипотечных каникулах для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.