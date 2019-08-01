ORF: Путин отправил армию на борьбу с сибирскими пожарами

В Сибири продолжают бушевать масштабные лесные пожары, сообщает ORF. На борьбу с ними глава Кремля Владимир Путин отправил в регион армию. Свою помощь предложил и американский президент Дональд Трамп. В Москве сочли, что это знак нормализации отношений двух стран.

Президент России Владимир Путин отправил в Сибирь армию для борьбы с масштабными лесными пожарами. Президент США позвонил по телефону и предложил помощь. В Кремле сочли, что телефонный звонок свидетельствует о нормализации отношений двух стран.

2700 пожарных работают целыми днями. В Сибири действуют 147 очагов лесных пожаров. В регионе наблюдается необычно высокая температура в 30°, что усложняет работу пожарным. На данный момент пострадала территория площадью 30 000 км². Это как Нижняя и Верхняя Австрия вместе взятые.

Из-за дыма многие рейсы пришлось отменить. Местами видимость составляет всего 100 метров. Есть опасения, что смог вскоре доберётся до Москвы. Не только на севере России, но и в Аляске с Канадой идут необычайно масштабные пожары. Юг Сибири напротив страдает от последствий ежегодного таяния льдов и сильного циклона. Там большие части территорий оказались под водой. Затоплено больше 100 поселений.

Дата выхода в эфир 01 августа 2019 года