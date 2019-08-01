Bloomberg: Трамп предложил Путину помощь в борьбе с сибирскими пожарами

Президент США Дональд Трамп предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Кремля. Как отмечает агентство, Путин поблагодарил Трампа за предложение, отметив, что на месте событий уже создана авиагруппировка. Кроме того, российский лидер заявил, что звонок Трампа — это сигнал, говорящий о возможности восстановить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Кремля.

Путин поблагодарил Трампа за предложение, однако сообщил, что на месте бедствия уже сформирована авиагруппировка для борьбы с пожарами. По словам российского лидера, звонок Трампа — это сигнал того, что «в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами».

В Белом доме подтвердили факт разговора, добавив, что президенты также обсудили вопросы торговли.

Отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшились после того, как американская разведка пришла к выводу, что Кремль «вмешался» в выборы 2016 года в интересах Трампа. В результате США ввели против Москвы санкции как по причине «вмешательства в выборы», так и из-за покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в котором Великобритания обвинила Россию.

Несмотря на сложности в отношениях, Трамп пытается поддерживать с Путиным личную дружбу. Согласно заявлению Кремля, лидеры договорились продолжить диалог как по телефону, так и при личных встречах.

Ранее Путин приказал российским военным оказать содействие в тушении лесных пожаров в Сибири. Россия также объявила чрезвычайное положение в четырёх областях Сибири. Клубы дыма можно было видеть даже из космоса, так как они протянулись на тысячи километров по всему региону до Уральских гор.

В то же время лесные пожары в США далеко не всегда вызывали сочувствие со стороны американского лидера, отмечает Bloomberg. В частности, в прошлом году Трамп вызвал всеобщее возмущение после того, как возложил вину за опустошительные пожары в Калифорнии на местных демократических лидеров. Кроме того, американский лидер пригрозил не дать федеральных денег на уход за лесом, даже когда пожары фактически стёрли с лица земли город Парадайc, что привело к смерти десятков людей.

После негативной реакции Трамп смягчил свою риторику и одобрил запрос о срочной помощи. Тем не менее американский лидер выступил с предложением сократить финансирование Лесохозяйственной службы США на 19%. В результате этого шага может быть закрыт ряд программ, предназначенных для снижения вероятности пожаров, а также для восстановления лесоугодий.