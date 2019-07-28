NYT: вырубка сибирских лесов Китаем беспокоит местных жителей
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич считает, что его звено с Микой Зибанеджадом и соотечественником Артемием Панариным может быть продуктивным.
Президент Ирана Хасан Рухани поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность премьер-министра Великобритании, а также выразил надежду на то, что отношения Лондона и Тегерана в скором времени наладятся.
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин выразил свои соболезнования по поводу трагических событий, которые произошли в данном виде спорта.
В Ливии в результате ракетного обстрела были уничтожены два военно-транспортных самолёта Ил-76, предположительно, зафрахтованные частной украинской компанией. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели».
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что возобновление Ираном в полном объёме обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе без определённых условий в настоящее время нереалистично.
В Африне на северо-западе Сирии произошёл теракт, погиб один человек, 16 получили ранения.
Санкт-петербургский «Зенит» стал вторым клубом в истории Российской премьер-лиги (РПЛ), который набрал 1000 очков.
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи глав внешнеполитических ведомств России и США, Сергея Лаврова и Майка Помпео, на полях Совета министров иностранных дел АСЕАН.
В результате взрыва в четвёртом полицейском округе в Кабуле один человек погиб и 13 пострадали.
На чемпионате мира по водным видам спорта сборная России в сумме завоевала 30 наград, заняв место в тройке лучших команд.
Глава Министерства финансов Великобритании Саджид Джавид в своём Twitter сообщил, что до выхода страны из состава Европейского союза, который «несомненно произойдёт», осталось 95 дней.
Участники встречи по Совместному всеобъемлющему плану действий призвали Иран воздержаться от третьего этапа прекращения ряда обязательств по СВПД.
Немецкий футболист Андре Шюррле, который в настоящее время близок к переходу в московский «Спартак», мог оказаться в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ).
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба не сумел доиграть матч третьего тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (2:0).
На газопроводе в Коми произошёл разрыв трубы и возгорание газа, никто не пострадал.
Командующий Черноморским флотом России, вице-адмирал Игорь Осипов заявил о кардинальном изменении ЧФ за последние пять лет. Об этом информирует РИА Новости.
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Деонтей Уалдер считает, что бывшему обладателю четырёх поясов Энтони Джошуа не удастся вернуть свои титулы в повторном поединке с Энди Руисом.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю праздника Крещения Руси напомнил верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций», подчеркнув, что последствия подобного выбора могут быть «весьма печальными».
Валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл не будет выступать за китайский клуб «Цзянсу Сунин».
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи по ядерной сделке в Вене заявил, что механизм расчётов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока ещё не работает, но находится в финальной стадии подготовки.
Участники Синода канонической Украинской православной церкви Московского патриархата приняли решение о создании комиссии, которая будет содействовать обмену пленными в Донбассе.
Российские пловцы принесли в копилку сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта бронзовую медаль.
Взрыв произошёл в Кабуле в четвёртом полицейском округе. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на Минздрав страны.
Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в беседе с RT прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского к диалогу между предстоятелями церквей на Украине.
Санкт-петербургский «Зенит» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде победил «Оренбург».
Сотрудники экстренных служб в Москве проверяют поступившие анонимные сообщения о минировании торгово-развлекательного центра и бизнес-центров.
Защитник «Уфы» Данил Круговой заявил, что не в курсе переговоров между его клубом и санкт-петербургским «Зенитом».
Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе привержены его выполнению, хотя санкции США подрывают эту сделку. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал заявление главы штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко о планах реформировать административное устройство в стране.
Россиянин Андрей Рублёв не сумел выиграть финальный поединок турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Гамбурге у грузина Николоза Басилашвили.
ГУ МВД по Москве сообщило, что сотрудники правоохранительных органов завершили разбирательство с гражданами, которые были задержаны на несанкционированной акции в центре столицы.
Российский специалист Владимир Лебедев получил пост главного тренера сборной США по лыжной акробатике.
Министерство обороны Израиля провело на Аляске успешные испытания противоракетной системы «Хец-3». Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Минобороны Израиля.
В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев. Об этом говорится в сообщении на сайте соревнования.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что пока не получила визу в США, несмотря на заявление американского посольства.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT протест украинского Министерства иностранных дел из-за поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым.
Венгерскому пловцу Тамашу Кендереши запрещён выезд из Южной Кореи в связи с обвинениями в домогательствах к 18-летней девушке.
В Слюдянском районе Иркутской области, в том числе в городе Байкальске с населением более 12 тыс. человек, введён режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отметился очередным заявлением в сторону российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) является мертворождённой структурой.
Главное управление МЧС по Москве сообщило об усилении ветра в российской столице, ожидающемся 28 июля. Предупреждение опубликовано на сайте спасательного ведомства.
Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников стали призёрами чемпионата мира по водным видам спорта в корейском Кванджу в заплыве на 50 м на спине.
Российская пловчиха Юлия Ефимова финишировала третьей в заплыве на 50 м брассом в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.
Экс-защитник столичных железнодорожников Дмитрий Сенников в преддверии матча 3-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» объяснил, почему у подопечных Сёмина больше шансов на победу.
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Украинское Министерство иностранных дел выразило протест из-за поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Более 400 автомобилей сгорели в результате пожара, произошедшего на автомобильном складе в городе Осер на востоке Франции. Об этом сообщает france-info.
Экс-защитник сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы своей бывшей команды в дерби с ЦСКА и отметил, что вратарь красно-зелёных Маринато Гилерме превосходит своего армейского визави Игоря Акинфеева по ряду показателей.