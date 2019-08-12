L’express: «ходите в туалет через день» — президент Бразилии нашёл решение экологических проблем

Президент Бразилии Хаир Болсонару предложил радикальное средство борьбы с загрязнением планеты в условиях развивающейся экономики: реже посещать туалеты и планировать семью, пишет L’express. Ранее главу государства обвиняли в том, что он не желает признавать официальные данные о гигантских масштабах вырубки леса в Амазонии.

В пятницу президент Бразилии Жаир Болсонару посоветовал ради спасения планеты сократить число походов в туалет, пишет L’express. Президент из партии ультраправых отвечал на вопрос журналиста о возможности совместить «экономический рост и сохранение окружающей среды», что ставит серьёзную проблему обеспечения едой постоянно увеличивающееся население планеты.

«Достаточно есть немного меньше. Вы мне говорите о загрязнении окружающей среды —достаточно какать раз в два дня, это будет лучше для всех», — цитирует его ироничный комментарий французская газета. Также Болсонару добавил, что численность населения Земли увеличивается на 70 млн каждый год, и это ставит необходимость «политики планирования семьи». Однако президент предостерёг журналистов от обвинения в том, что он выступает за контроль рождаемости. По его словам, «у наиболее образованных людей меньше детей», хотя он является исключением из правил: у него их пятеро.

Как напоминает издание, за последние недели Болсонару дал повод для ожесточённых споров, поставив под сомнение честность официальной статистики о вырубке леса в Амазонии. Опубликованные цифры подтвердили резкое увеличение вырубленных деревьев в июле на 278% по сравнению июлем в прошлом году. В понедельник президент Бразилии назвал «плохими бразильцами» тех, кто «осмелился вести кампанию с лживыми данными о нашей Амазонии», а во вторник пошутил, что за границей его называют «капитан Бензопила».

По информации L’express , на прошлой неделе директор Национального института космических исследований, который оценивает масштабы вырубки с помощью спутниковых данных, был уволен после затяжного конфликта с правительством.